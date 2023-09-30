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    Как найти алмаз? И может ли у нас начаться землетрясение? Задайте вопрос геологу!

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    7 комментариев
    Фото: istockphoto.com
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    Как геологи определяют возраст горных пород? Когда в России закончатся полезные ископаемые? И могут ли образоваться новые континенты?

    «Фонтанка» решила поговорить об этом с геологом и предлагает читателям задать вопросы эксперту. Давайте вместе выясним, как ученые узнают о прошлом нашей планеты, над какими технологиями исследователи работают сейчас и смогут ли влиять на изменения земной коры в будущем.

    Оставляйте вопросы в комментариях к этой новости. Не стесняйтесь: спрашивайте у геолога что хотите — про добычу полезных ископаемых, вечную мерзлоту, вулканы, землетрясения. Обещаем, что интересные вопросы (даже самые наивные) мы зададим эксперту и обо всем расскажем вам!

    А материалы по итогам наших бесед с другими учеными ждите совсем скоро.

    Фото: istockphoto.com

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    Комментарии 7

    Гость30 Сен 2023 в 11:43
    Появляются ли сейчас новые минералы и горные породы. За сколько лет, в среднем, они образуются, что бы понимать, что это конечная форма минерала, горной породы?
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 11:09
    Какой регион или место на Земле самое комфортное для проживания?
    +0−0
    Гость30 Сен 2023 в 11:07
    Сотрудница рассказывала, что только после смерти матери смогли выкинуть каменья притащенные мамой-геологом .
    +0−0
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