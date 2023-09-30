Как найти алмаз? И может ли у нас начаться землетрясение? Задайте вопрос геологу!

Как геологи определяют возраст горных пород? Когда в России закончатся полезные ископаемые? И могут ли образоваться новые континенты?
«Фонтанка» решила поговорить об этом с геологом и предлагает читателям задать вопросы эксперту. Давайте вместе выясним, как ученые узнают о прошлом нашей планеты, над какими технологиями исследователи работают сейчас и смогут ли влиять на изменения земной коры в будущем.
Оставляйте вопросы в комментариях к этой новости. Не стесняйтесь: спрашивайте у геолога что хотите — про добычу полезных ископаемых, вечную мерзлоту, вулканы, землетрясения. Обещаем, что интересные вопросы (даже самые наивные) мы зададим эксперту и обо всем расскажем вам!
А материалы по итогам наших бесед с другими учеными ждите совсем скоро.