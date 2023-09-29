В ДНР попали под обстрел чиновники из Ленобласти

Чиновники из Ленинградской области попали под обстрел в ДНР, передает 29 сентября 47news.
По данным издания, ближе к вечеру пятницы был нанесен ракетный удар по отелю Paradise в поселке Корсунь. Это в 17 километрах от города Енакиево, что под патронажем Ленобласти. Поэтому чиновники областного правительства бывают там часто, многие останавливались в этом отеле.
Так, накануне в Енакиево приезжал замглавы комитета по ЖКХ Валерий Хабаров и сотрудники комитета по строительству. А в момент удара там жили сотрудники Ленавтодора. Ленобласть, среди прочего, курирует в Енакиево дороги, строит очистные, завод по производству асфальта. До Донецка — 50 км.
За несколько минут до обстрела в отеле закончилась неформальная встреча с представителями местной власти. Её участники только успели разойтись, как прилетели два «Хаймарса» - рассказывают очевидцы.
Пострадавших нет. Состояние отеля собеседники 47news определили так: «Третий этаж — точно под снос».
Подробности случившегося и впечатляющие фото разрушений — в материале наших коллег.