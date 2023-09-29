    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, южн

    761мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd97.41eur103.16

    В ДНР попали под обстрел чиновники из Ленобласти

    48
    обсудить

    Чиновники из Ленинградской области попали под обстрел в ДНР, передает 29 сентября 47news.

    По данным издания, ближе к вечеру пятницы был нанесен ракетный удар по отелю Paradise в поселке Корсунь. Это в 17 километрах от города Енакиево, что под патронажем Ленобласти. Поэтому чиновники областного правительства бывают там часто, многие останавливались в этом отеле.

    Так, накануне в Енакиево приезжал замглавы комитета по ЖКХ Валерий Хабаров и сотрудники комитета по строительству. А в момент удара там жили сотрудники Ленавтодора. Ленобласть, среди прочего, курирует в Енакиево дороги, строит очистные, завод по производству асфальта. До Донецка — 50 км.

    За несколько минут до обстрела в отеле закончилась неформальная встреча с представителями местной власти. Её участники только успели разойтись, как прилетели два «Хаймарса» - рассказывают очевидцы.

    Пострадавших нет. Состояние отеля собеседники 47news определили так: «Третий этаж — точно под снос».

    Подробности случившегося и впечатляющие фото разрушений — в материале наших коллег.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ДНРОбстрелЛенобластьЕнакиево
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close