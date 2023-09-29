Военком Петербурга Урмансов: информация об очередях не соответствует действительности

Информация о якобы очередях из сотрудников организаций и предприятий, отвечающих за воинский учет в военкоматы города Санкт-Петербурга, не соответствует действительности, заявил 29 сентября военный комиссар Санкт-Петербурга Марат Урмансов.



Как сообщил Урмансов, военкоматы «работают ежедневно с понедельника по пятницу в плановом режиме полный рабочий день».



Он также уточнил, что 1 октября «не является крайней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету работающих на предприятиях».



Военный комиссар Петербурга считает, что все организации успеют подать списки в военные комиссариаты своевременно.

