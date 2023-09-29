Военком Петербурга Урмансов: информация об очередях не соответствует действительности

Информация о якобы очередях из сотрудников организаций и предприятий, отвечающих за воинский учет в военкоматы города Санкт-Петербурга, не соответствует действительности, заявил 29 сентября военный комиссар Санкт-Петербурга Марат Урмансов.
Как сообщил Урмансов, военкоматы «работают ежедневно с понедельника по пятницу в плановом режиме полный рабочий день».
Он также уточнил, что 1 октября «не является крайней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету работающих на предприятиях».
Военный комиссар Петербурга считает, что все организации успеют подать списки в военные комиссариаты своевременно.
«Сотрудники военкоматов оказывают в этом представителям предприятий всю необходимую помощь», — сказано в сообщении.
Напомним, об очередях в военкоматы Петербурга 29 сентября рассказали читатели «Фонтанки». По их словам, на этой неделе ажиотаж был замечен сразу в трех районах.