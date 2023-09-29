    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, южн

    761мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd97.41eur103.16

    Военком Петербурга Урмансов: информация об очередях не соответствует действительности

    2766
    14 комментариев

    Информация о якобы очередях из сотрудников организаций и предприятий, отвечающих за воинский учет в военкоматы города Санкт-Петербурга, не соответствует действительности, заявил 29 сентября военный комиссар Санкт-Петербурга Марат Урмансов.

    Как сообщил Урмансов, военкоматы «работают ежедневно с понедельника по пятницу в плановом режиме полный рабочий день».

    Он также уточнил, что 1 октября «не является крайней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету работающих на предприятиях».

    Военный комиссар Петербурга считает, что все организации успеют подать списки в военные комиссариаты своевременно.

    «Сотрудники военкоматов оказывают в этом представителям предприятий всю необходимую помощь», — сказано в сообщении.

    Напомним, об очередях в военкоматы Петербурга 29 сентября рассказали читатели «Фонтанки». По их словам, на этой неделе ажиотаж был замечен сразу в трех районах.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ВоенкоматОчереди в военкоматахУрмансов
    ЛАЙК2
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 14

    Гость29 Сен 2023 в 21:52
    Цивилизация хоть когда-нибудь сделает из вас людей?
    Или всем оставшимся русским всё же придётся эмигрировать?
    +1−1
    Slava_Rossii229 Сен 2023 в 21:45
    Почему наши власти не умеют честно признавать проблему?
    +4−0
    Гость29 Сен 2023 в 21:33
    Вкатываемся потихоньку в большую войнушку
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close