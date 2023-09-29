ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж

С 1 октября по 31 марта 2024 года россияне могут переводить только до 1 миллиона долларов США в месяц на зарубежные банковские счета, следует из релиза Банка России от 29 сентября. Лимит также распространяется на физлиц — нерезидентов из дружественных стран.

Ограничения на перевод средств через системы денежных переводов также остаются без изменений: в течение месяца можно перевести не более 10 тысяч долларов США или в их эквиваленте в другой иностранной валюте. Физические лица — нерезиденты, работающие в РФ, имеют право отправить за границу средства в размере своей зарплаты. Это право распространяется как на представителей дружественных, так и недружественных стран.