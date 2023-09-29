ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж

С 1 октября по 31 марта 2024 года россияне могут переводить только до 1 миллиона долларов США в месяц на зарубежные банковские счета, следует из релиза Банка России от 29 сентября. Лимит также распространяется на физлиц — нерезидентов из дружественных стран.
Ограничения на перевод средств через системы денежных переводов также остаются без изменений: в течение месяца можно перевести не более 10 тысяч долларов США или в их эквиваленте в другой иностранной валюте. Физические лица — нерезиденты, работающие в РФ, имеют право отправить за границу средства в размере своей зарплаты. Это право распространяется как на представителей дружественных, так и недружественных стран.
Банк России сохраняет запрет на перевод средств за границу для физлиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в РФ. Также под запрет попадают юрлица из государств, которые в России признаны недружественными. При этом мера не распространяется на иностранные компании, которые находятся под контролем российских юрлиц и физлиц.
Банки стран, не имеющих дружественных отношений с Россией, могут осуществлять денежные переводы в рублях через корреспондентские счета, открытые в российских финансовых учреждениях, при условии, что счета отправителя и получателя находятся в зарубежных банках.
Из-за нестабильного рубля в марте 2022 года ЦБ ограничил переводы за границу физлицам до 5 тысяч долларов. Затем порог несколько раз повышался. С июня 2022 года действует ограничение в 1 миллион долларов.