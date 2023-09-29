    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    0 м/с, штиль

    764мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97eur102.1

    Осенний призыв в армию стартует на этой неделе. Срочников обещают не привлекать к задачам СВО

    6710
    43 комментария

    Скоро в России начнётся осенний призыв в армию, объявило 29 сентября Минобороны. В воскресенье, 1 октября, он стартует во всех субъектах РФ, кроме отдельных районов Крайнего Севера (там из-за климата срок сдвинут на 1 ноября).

    Телефонная линия по вопросам призыва начнёт работу с 17 октября по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 мск.

    Все призывники будут проходить военную службу на территории России. В новые регионы и для выполнении задач СВО их направлять не будут — для этих задач достаточно контрактников и добровольцев. Вообще число желающих добровольно поступить на военную службу по контракту значительно выросло, отметили в МО. Набор контрактников продолжается в тесном взаимодействии с органами госвласти, для своевременного оформления расширена сеть пунктов отбора граждан. Никаких планов дополнительных мобилизационных мероприятий в Генштабе ВС РФ нет.

    «Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — подчеркнули в министерстве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Призыв в армиюПризыв на военную службуПризыв на срочную службу
    ЛАЙК1
    СМЕХ18
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 43

    BobCat229 Сен 2023 в 11:00
    В любой момент любого срочника, принявшего присягу, могут направить на любой участок СВО, в Африку, да куда угодно - законодательство это не запрещает. От этого и нужно отталкиваться, а не от заявлений на публику. Единственное, что сдерживает - боязнь общественного резонанса и новой волны бегства молодежи.
    +2−0
    Гость29 Сен 2023 в 10:54
    И чем эти солдаты будут заниматься, траву красить? А СВО проводить гражданские?
    +0−1
    Гость29 Сен 2023 в 10:50
    Для чего призывать тогда, если не участвовать в операции? За полгода подготовить, научить и предложить подписать контракт. Все - таки здоровые молодые ребята, подготовленные, принесут больше пользы, чем старшее поколение с накопленными болячками.
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    43
    close