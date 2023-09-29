Осенний призыв в армию стартует на этой неделе. Срочников обещают не привлекать к задачам СВО

Скоро в России начнётся осенний призыв в армию, объявило 29 сентября Минобороны. В воскресенье, 1 октября, он стартует во всех субъектах РФ, кроме отдельных районов Крайнего Севера (там из-за климата срок сдвинут на 1 ноября).

Телефонная линия по вопросам призыва начнёт работу с 17 октября по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 мск.



Все призывники будут проходить военную службу на территории России. В новые регионы и для выполнении задач СВО их направлять не будут — для этих задач достаточно контрактников и добровольцев. Вообще число желающих добровольно поступить на военную службу по контракту значительно выросло, отметили в МО. Набор контрактников продолжается в тесном взаимодействии с органами госвласти, для своевременного оформления расширена сеть пунктов отбора граждан. Никаких планов дополнительных мобилизационных мероприятий в Генштабе ВС РФ нет.

