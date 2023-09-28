В Уфе два иностранца поссорились с охраной клуба и подожгли людей

В столице Башкирии два иностранца поссорились с охраной клуба Meet Point в торговом центре «Иремель». Граждане Узбекистана что-то не поделили с охраной. После ссоры они подожгли своих противников.
О жуткой расправе рассказал портал UFA1.RU. Видео с камер наблюдения появилось в местных телеграм-каналах.
На кадрах видно, что поджигатель принес целое ведро горючей жидкости и едва не пострадал сам. Оба иностранца задержаны.
Уголовное дело возбудили по статье «покушение на убийство с особой жестокостью общественно опасным способом». Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование под свой контроль.