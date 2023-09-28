В Уфе два иностранца поссорились с охраной клуба и подожгли людей

В столице Башкирии два иностранца поссорились с охраной клуба Meet Point в торговом центре «Иремель». Граждане Узбекистана что-то не поделили с охраной. После ссоры они подожгли своих противников.

О жуткой расправе рассказал портал UFA1.RU. Видео с камер наблюдения появилось в местных телеграм-каналах.