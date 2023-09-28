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    В Уфе два иностранца поссорились с охраной клуба и подожгли людей

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    15 комментариев

    В столице Башкирии два иностранца поссорились с охраной клуба Meet Point в торговом центре «Иремель». Граждане Узбекистана что-то не поделили с охраной. После ссоры они подожгли своих противников.

    О жуткой расправе рассказал портал UFA1.RU. Видео с камер наблюдения появилось в местных телеграм-каналах.

    На кадрах видно, что поджигатель принес целое ведро горючей жидкости и едва не пострадал сам. Оба иностранца задержаны.

    Уголовное дело возбудили по статье «покушение на убийство с особой жестокостью общественно опасным способом». Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование под свой контроль.

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    Комментарии 15

    Гость28 Сен 2023 в 23:59
    Молния!!!..Немецкая ведущая прочитала новость о Шольце с третьей попытки из-за смеха..тчк
    +0−0
    26690941228 Сен 2023 в 23:57
    Бастрыкин их будет жечь лупой на экране, это типа вуду такое.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 23:48
    Черти, шерсть
    +0−0
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