Финны с норвежцами вышли на ночную охоту за авто из России

Норвежские и финские таможенники начали совместно отлавливать в потоке машины из России. И делают это теперь и по ночам, сообщают норвежские СМИ.



Как пишут журналисты, на финско-норвежской границе ввели контроль 24 на 7, чтобы не пропускать на территорию ЕС российские автомобили. И если раньше останавливали выборочно, то теперь с особым интересом. Меры приняты на шести автомобильных пунктах пропуска между Финляндией и Норвегией.

Как писала «Фонтанка», Норвегия — последняя страна шенгена с непосредственной границей с Россией, которая открыта. Но в ближайшее время готовится это изменить.