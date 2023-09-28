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    Финны с норвежцами вышли на ночную охоту за авто из России

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    38 комментариев

    Норвежские и финские таможенники начали совместно отлавливать в потоке машины из России. И делают это теперь и по ночам, сообщают норвежские СМИ.

    Как пишут журналисты, на финско-норвежской границе ввели контроль 24 на 7, чтобы не пропускать на территорию ЕС российские автомобили. И если раньше останавливали выборочно, то теперь с особым интересом. Меры приняты на шести автомобильных пунктах пропуска между Финляндией и Норвегией.

    Как писала «Фонтанка», Норвегия — последняя страна шенгена с непосредственной границей с Россией, которая открыта. Но в ближайшее время готовится это изменить.

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    Комментарии 38

    М.Венедиктов28 Сен 2023 в 19:11
    Были б в РФ разрешены обычные структуры гражданского общества – профсоюзы, фанатские объединения, советы трудового коллектива, союзы офицеров, народная милиция, родительские собрания – было бы кому ответить врагу за такие унижения. А так, только на спортлото уповаем …
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 19:10
    //Как писала «Фонтанка», Норвегия — последняя страна шенгена с непосредственной границей с Россией, которая открыта. Но в ближайшее время готовится это изменить//

    Чёт «Фонтанка» постеснялась свою подпись в виде пляшущих и смеющихся смайликов поставить.
    +0−0
    26064201128 Сен 2023 в 19:05
    Мне кажется таких унижений, какие Россия получила при Путине, не испытывала даже Северная Корея. Скоро наверное будут лейблы на трусах проверять, и снимать их, если санкционные.
    +3−0
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