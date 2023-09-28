В Смольном назвали причину падения рекламного щита на машину у Озерков

В комитете по печати объяснили причину падения рекламного щита на автомобиль на севере Петербурга. В обстоятельствах сошлись погода и техобслуживание.



По предварительной информации, конструкция упала при сильном порыве ветра во время проведения регламентных работ по ее техническому обслуживанию, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ведомства. Ущерб хозяйке машины возместит собственник рекламного щита. По данным комитета, стороны уже достигли договоренности.