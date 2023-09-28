В Смольном назвали причину падения рекламного щита на машину у Озерков

В комитете по печати объяснили причину падения рекламного щита на автомобиль на севере Петербурга. В обстоятельствах сошлись погода и техобслуживание.
По предварительной информации, конструкция упала при сильном порыве ветра во время проведения регламентных работ по ее техническому обслуживанию, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ведомства. Ущерб хозяйке машины возместит собственник рекламного щита. По данным комитета, стороны уже достигли договоренности.
Напомним, днем 28 сентября на проспекте Энгельса, около ТЦ «Вояж», большой рекламный щит упал на припаркованный автомобиль Suzuki. К счастью, обошлось без пострадавших.
В комитете по печати добавили, что подведомственный им городской Центр размещения рекламы регулярно мониторит безопасность и качество эксплуатации рекламных конструкций. Если выявляются нарушения, операторам выдаются предписания их устранить, а при многократных нарушениях договор на эксплуатацию расторгается, а конструкции, эксплуатация которых признана ненадлежащей, демонтируются.