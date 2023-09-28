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    Мужчина, изуродовавший подростку лицо в Петергофе, получил условный срок

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    14 комментариев

    Петродворцовый районный суд огласил приговор в отношении Виталия Масленникова, который 24 августа в наркотическом состоянии приставал к прохожим и полоснул ножом по щеке 13-летнюю девочку. Об этом 28 сентября сообщает telegram-канал объединенной пресс-службы судов Петербурга.

    Масленников признал вину по части второй статьи 213 УК РФ — «Хулиганство с применением оружия». При поступлении дела в суд нападавшему также вменялось «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия». Однако дело в данной части было прекращено в связи с примирением сторон, отмечает пресс-служба суда.

    «Фонтанка» писала, что мужчина пристал к компании женщин и детей у магазина на Разводной улице в Петергофе. Размахивая ножом, он случайно полоснул по щеке подростку. У девочки диагностировали резаную рану скуловой области слева, ссадину правой щечной области.

    Его удалось оперативно задержать благодаря бывшему сотруднику вневедомственной охраны.

    По данным суда, Масленников находился в состоянии наркотического опьянения, высказывал угрозы применения насилия и в итоге нанес ножом не менее двух ударов в область лица девочке 2009 года рождения. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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    Комментарии 14

    Гость28 Сен 2023 в 18:58
    Что-то мало для такого.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 18:54
    Наркоману, изуродовавшему лицо несовершеннолетней девочке - свободу?
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 18:54
    Судья хорошо наварилась .
    +0−0
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