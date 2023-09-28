Мужчина, изуродовавший подростку лицо в Петергофе, получил условный срок

Петродворцовый районный суд огласил приговор в отношении Виталия Масленникова, который 24 августа в наркотическом состоянии приставал к прохожим и полоснул ножом по щеке 13-летнюю девочку. Об этом 28 сентября сообщает telegram-канал объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Масленников признал вину по части второй статьи 213 УК РФ — «Хулиганство с применением оружия». При поступлении дела в суд нападавшему также вменялось «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия». Однако дело в данной части было прекращено в связи с примирением сторон, отмечает пресс-служба суда.