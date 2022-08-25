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    В Петергофе неадекватный мужчина рассек лицо девочке ножом

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    Сотрудники вневедомственной охраны по Петродворцовому району задержали мужчину, размахивавшего ножом на Разводной улице в Петергофе. Об этом 25 августа сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

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    Инцидент произошел накануне вечером. Неадекватный гражданин приставал к прохожим у супермаркета. Подойдя к компании женщин и детей, он начал размахивать ножом и задел лезвием лицо 13-летней девочки. Свидетелем произошедшего стал бывший сотрудник вневедомственной охраны, который тут же позвонил на прошлое место работы. Пока сотрудники были в пути, он вместе с другими неравнодушными людьми попытался задержать хулигана. Подоспевший наряд ускорил поимку, а пострадавшую девочку передал медикам.

    Росгвардейцы доставили задержанного в районный отдел полиции. Нож был изъят.

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