В Петергофе неадекватный мужчина рассек лицо девочке ножом

Сотрудники вневедомственной охраны по Петродворцовому району задержали мужчину, размахивавшего ножом на Разводной улице в Петергофе. Об этом 25 августа сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел накануне вечером. Неадекватный гражданин приставал к прохожим у супермаркета. Подойдя к компании женщин и детей, он начал размахивать ножом и задел лезвием лицо 13-летней девочки. Свидетелем произошедшего стал бывший сотрудник вневедомственной охраны, который тут же позвонил на прошлое место работы. Пока сотрудники были в пути, он вместе с другими неравнодушными людьми попытался задержать хулигана. Подоспевший наряд ускорил поимку, а пострадавшую девочку передал медикам.
Росгвардейцы доставили задержанного в районный отдел полиции. Нож был изъят.