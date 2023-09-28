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    В Великобритании неизвестные срубили «дерево Робин Гуда» возрастом в несколько сотен лет

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    4 комментария

    Автор: видео / ClickHeart TV 5 / YouTube

    Неизвестные срубили в Великобритании дерево Робин Гуда, которое называют считается самым известным и фотографируемым деревом страны. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщил национальный парк Нортумберленд на своем официальном сайте.

    «К сожалению, известное дерево… упало ночью. У нас есть причины полагать, что его срубили намеренно», — говорится в публикации.

    Фото: Национальный парк «Нортунберланд» / northumberlandnationalpark.org.uk
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    Возраст дерева составляет несколько сотен лет. Оно стало известным после появления в фильме «Робин Гуд: принц воров» в 1991 году. По легенде, пишет РИА Новости, логово Робин Гуда находилось в одном из дубов в Шервудском лесу, но для съемок использовали платан в нацпарке на севере Англии. Этот платан в 2016 году получил звание «Дерево года» в Англии.

    Полиция начала расследование предполагаемого «умышленного акта вандализма».

    Фото: Национальный парк «Нортунберланд» / northumberlandnationalpark.org.uk

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    ВеликобританияДеревоРобин Гуд
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    Комментарии 7

    Гость28 Сен 2023 в 17:18
    Ничего святого. А виноват естественно сами знаете кто.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 17:16
    Сразу вспоминается инспектор Лестрейд из " Шерлок Холмс и доктор Ватсон"
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 17:15
    Что значит упало? Есть причины полагать.... А то, что оно спилено, никто не видит?
    +0−0
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