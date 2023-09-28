В Великобритании неизвестные срубили «дерево Робин Гуда» возрастом в несколько сотен лет

Автор: видео / ClickHeart TV 5 / YouTube
Неизвестные срубили в Великобритании дерево Робин Гуда, которое называют считается самым известным и фотографируемым деревом страны. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщил национальный парк Нортумберленд на своем официальном сайте.
«К сожалению, известное дерево… упало ночью. У нас есть причины полагать, что его срубили намеренно», — говорится в публикации.
Возраст дерева составляет несколько сотен лет. Оно стало известным после появления в фильме «Робин Гуд: принц воров» в 1991 году. По легенде, пишет РИА Новости, логово Робин Гуда находилось в одном из дубов в Шервудском лесу, но для съемок использовали платан в нацпарке на севере Англии. Этот платан в 2016 году получил звание «Дерево года» в Англии.
Полиция начала расследование предполагаемого «умышленного акта вандализма».