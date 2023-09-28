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    Не видел даже крупные предметы. В Петербурге в тюремной больнице сделали уникальную операцию

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    Пациент с почти полностью разрушенными волокнами хрусталика глаза поступил в больницу ФСИН имени Гааза в Петербурге.

    Как сообщает пресс-служба ведомства по Петербургу и области 28 сентября, осужденный видел лишь направление света и движение рук возле лица, а вот крупные предметы поблизости уже нет.

    Фото: пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    Операция при перезрелой катаракте является уникальной и проводится исключительно опытными микрохирургами. Комиссия приняла решение о необходимости оперативного вмешательства. Пациенту удалили разрушенный хрусталик через разрез в верхней части роговицы и имплантировали искусственную линзу и последующим наложением швов.

    На данный момент мужчина проходит реабилитационный период.

    «Он может считать пальцы на руках, видит столовые приборы перед собой и в состоянии самостоятельно себя обслуживать», - сообщает УФСИН.

    Фото: пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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