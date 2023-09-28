Ростех: система бронирования Leonardo подверглась DDOS-атакам. В Пулково все восстановили

Система онлайн-бронирования Leonardo (Сирена-Трэвел) подверглась массированным DDOS-атакам из-за рубежа, сообщили 28 сентября в пресс-службе Ростеха.

«Мы работаем над ее отражением. В ближайшее время система вновь заработает в штатном режиме», — рассказали в Ростехе.

В пресс-службе «Воздушные ворота Северной столицы» подтвердили, что нестабильная работа систем регистрации наблюдается в аэропортах РФ. При этом аэропорт Пулково работает штатно.

В пресс-службе Пулково сообщили «Фонтанке», что в 11:37 система Leonardo восстановила работу.