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    Ростех: система бронирования Leonardo подверглась DDOS-атакам. В Пулково все восстановили

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    12 комментариев

    Система онлайн-бронирования Leonardo (Сирена-Трэвел) подверглась массированным DDOS-атакам из-за рубежа, сообщили 28 сентября в пресс-службе Ростеха.

    «Мы работаем над ее отражением. В ближайшее время система вновь заработает в штатном режиме», — рассказали в Ростехе.

    В пресс-службе «Воздушные ворота Северной столицы» подтвердили, что нестабильная работа систем регистрации наблюдается в аэропортах РФ. При этом аэропорт Пулково работает штатно.

    В пресс-службе Пулково сообщили «Фонтанке», что в 11:37 система Leonardo восстановила работу.

    Ранее о переводе системы регистрации в ручной режим в связи со сбоями у Leonardo сообщили в «Аэрофлоте» и «Победе». По сообщению «Аэрофлота», работа системы восстановлена.

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    DDoS-атакаСистема бронирования LeonardoАэрофлотПобедаПулково
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    Комментарии 12

    Гость28 Сен 2023 в 13:06
    просто Леонардо сломался без всяких атак
    +1−0
    27710322528 Сен 2023 в 12:46
    Ди Каприо хорошо отыграл систему бронирования. Просто гений
    +1−1
    Гость28 Сен 2023 в 12:13
    Ворота-настежь,и что? Честный форточник не ищет лёгких путей.
    +0−0
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