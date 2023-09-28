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    В системе онлайн-регистрации «Аэрофлота» и «Победы» произошел сбой

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    1 комментарий

    Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» сообщили о трудностях при онлайн-регистрации в аэропортах из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo. На данный момент пассажиров регистрируют в ручном режиме, говорится в telegram-каналах перевозчиков.

    «Регистрация в аэропортах происходит в ручном режиме. Просим приезжать в аэропорт заранее», — сообщает «Победа».

    Пассажиров, которые уже прибыли в аэропорт, просят следовать инструкциям представителей авиакомпании на стойках регистрации.

    Уточняется, что на данный момент поставщик услуг работает над восстановлением системы.

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    Комментарии 1

    Гость28 Сен 2023 в 11:48
    Монополия это плохо!
    У граждан должно быть право выбора!
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