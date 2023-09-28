Владелец «Мерседеса» 33 раза попался на превышении скорости и погиб в кювете под Гатчиной

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии в Гатчинском районе Ленинградской области. Подробности стали известны «Фонтанке» 28 сентября.



ДТП произошло поздно вечером 26 сентября, 34-летний житель посёлка Виллози на своём кроссовере «Мерседес GLK 220» свернул с дороги, соединяющей Гатчину и Красное Село, к деревне Ретселя. Там он не справился с управлением, вылетел в кювет, и машина перевернулась. Водитель погиб на месте.



По данным «Фонтанки», в 2023 году мужчину много раз ловили на нарушениях ПДД. У него 33 штрафа за превышение скорости и один — за нарушение правил расположения ТС на проезжей части, в том числе движение по обочинам.

