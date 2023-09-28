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    Гребень антициклона обещает расчистить облака над Петербургом. Температура по-прежнему сильно выше нормы

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    Утро 28 сентября в Петербурге пасмурное, но дождя не будет, и днём облака могут рассеяться.

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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 сентября в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 13–15 градусов, днем составит 17–19.

    «Сегодня своё влияние на погоду Северной столицы усилит гребень антициклона. Вытягиваясь с юга, он поспособствует появлению в облаках устойчивых прояснений и до минимума понизит вероятность дождей. В такой ситуации температурные показатели останутся существенно выше климатической нормы. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    Завтра, 29 сентября, будет ещё теплее — 19–21 градус, вечером местами возможен небольшой дождь. А в субботу город накроют более плотные облака, дождей станет больше, температура составит 15–17 градусов.

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