Гребень антициклона обещает расчистить облака над Петербургом. Температура по-прежнему сильно выше нормы

Утро 28 сентября в Петербурге пасмурное, но дождя не будет, и днём облака могут рассеяться.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 сентября в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 13–15 градусов, днем составит 17–19.
«Сегодня своё влияние на погоду Северной столицы усилит гребень антициклона. Вытягиваясь с юга, он поспособствует появлению в облаках устойчивых прояснений и до минимума понизит вероятность дождей. В такой ситуации температурные показатели останутся существенно выше климатической нормы. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
Завтра, 29 сентября, будет ещё теплее — 19–21 градус, вечером местами возможен небольшой дождь. А в субботу город накроют более плотные облака, дождей станет больше, температура составит 15–17 градусов.