Грипп и ОРВИ перешагнули эпидемические пороги в 35 городах России. В Роспотребнадзоре вспомнили про масочный режим

Грипп и ОРВИ превысили эпидемические пороги на 20% и более в 35 городах России, сообщает 27 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимира Чуланова.



Статистика также фиксирует рост заболеваемость коронавирусом. Так, в Петербурге, согласно эпидемической справке Смольного, по состоянию на 27 сентября зафиксировано 269 новых случаев заболевания. А за неделю с 18 по 24 сентября в городе выявлено 1204 новых случая коронавируса, из них 129 заболевших госпитализировали, а четверо скончались.