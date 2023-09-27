    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, южн

    767мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd96.5eur101.98

    Грипп и ОРВИ перешагнули эпидемические пороги в 35 городах России. В Роспотребнадзоре вспомнили про масочный режим

    369
    2 комментария

    Грипп и ОРВИ превысили эпидемические пороги на 20% и более в 35 городах России, сообщает 27 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимира Чуланова.

    Статистика также фиксирует рост заболеваемость коронавирусом. Так, в Петербурге, согласно эпидемической справке Смольного, по состоянию на 27 сентября зафиксировано 269 новых случаев заболевания. А за неделю с 18 по 24 сентября в городе выявлено 1204 новых случая коронавируса, из них 129 заболевших госпитализировали, а четверо скончались.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, заявила, что вводить масочный режим в стране пока не планируется. Но добавила, что в некоторых субъектах такие решения уже принимают для профессиональных групп, чья работа связана с постоянными контактами с людьми.

    Ранее в Роспотребнадзоре по Петербургу сообщили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ на 10,8% за неделю.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Грипп
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    Гость27 Сен 2023 в 23:54
    Питер должен выйти на мировой рынок по производству лекарств
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 23:50
    /В Роспотребнадзоре вспомнили про масочный режим/

    а про сво забыли?

    хе-хе.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close