Грипп и ОРВИ перешагнули эпидемические пороги в 35 городах России. В Роспотребнадзоре вспомнили про масочный режим

Грипп и ОРВИ превысили эпидемические пороги на 20% и более в 35 городах России, сообщает 27 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимира Чуланова.
Статистика также фиксирует рост заболеваемость коронавирусом. Так, в Петербурге, согласно эпидемической справке Смольного, по состоянию на 27 сентября зафиксировано 269 новых случаев заболевания. А за неделю с 18 по 24 сентября в городе выявлено 1204 новых случая коронавируса, из них 129 заболевших госпитализировали, а четверо скончались.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, заявила, что вводить масочный режим в стране пока не планируется. Но добавила, что в некоторых субъектах такие решения уже принимают для профессиональных групп, чья работа связана с постоянными контактами с людьми.
Ранее в Роспотребнадзоре по Петербургу сообщили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ на 10,8% за неделю.