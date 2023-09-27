Болгарские С-300 едут на Украину. Парламент страны одобрил поставки неисправных ракет Киеву

Парламент Болгарии на закрытом заседании 27 сентября принял решение о дополнительной военной помощи Украине, сообщает «Коммерсантъ». Центральный момент — поставка Киеву неисправных зенитных ракет С-300. Болгария починить их не может, а Украина с этим справится.



Отмечается, что члены фракции «Болгарская социалистическая партия» (БСП) покинули заседание парламента досрочно, заявив, что «не совсем понимают, что такое неполноценные ракеты».



И тем не менее, решение принято.



Ранее «Фонтанка» писала, что передачу ракет одобрила Комиссия по обороне Народного собрания. В болгарский пакет военной помощи Украине также входят излишки патронов натовского калибра 5,56 из запасов МВД страны.

