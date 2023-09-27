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    Болгарские С-300 едут на Украину. Парламент страны одобрил поставки неисправных ракет Киеву

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    1 комментарий

    Парламент Болгарии на закрытом заседании 27 сентября принял решение о дополнительной военной помощи Украине, сообщает «Коммерсантъ». Центральный момент — поставка Киеву неисправных зенитных ракет С-300. Болгария починить их не может, а Украина с этим справится.

    Отмечается, что члены фракции «Болгарская социалистическая партия» (БСП) покинули заседание парламента досрочно, заявив, что «не совсем понимают, что такое неполноценные ракеты».

    И тем не менее, решение принято.

    Ранее «Фонтанка» писала, что передачу ракет одобрила Комиссия по обороне Народного собрания. В болгарский пакет военной помощи Украине также входят излишки патронов натовского калибра 5,56 из запасов МВД страны.

    Что касается С-300, министр обороны Болгарии Тодор Тагарев уточнил, что планируется передать Украине только сами ракеты, но не пусковые установки.

    Напомним, что в августе Киев как минимум дважды пытался атаковать гражданские объекты в России модифицированными ракетами комплекса ПВО предыдущего поколения — С-200. Доработанные в ударный вариант ракеты были сбиты в Калужской области и в Крыму.

    Максимальная дальность поражения ракет С-200 и С-300 — 300 километров.

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    С-300БолгарияУкраина
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    Комментарии 1

    Гость27 Сен 2023 в 18:42
    На тебе, Боже, что нам не гоже.
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