Болгарские С-300 едут на Украину. Парламент страны одобрил поставки неисправных ракет Киеву

Парламент Болгарии на закрытом заседании 27 сентября принял решение о дополнительной военной помощи Украине, сообщает «Коммерсантъ». Центральный момент — поставка Киеву неисправных зенитных ракет С-300. Болгария починить их не может, а Украина с этим справится.
Отмечается, что члены фракции «Болгарская социалистическая партия» (БСП) покинули заседание парламента досрочно, заявив, что «не совсем понимают, что такое неполноценные ракеты».
И тем не менее, решение принято.
Ранее «Фонтанка» писала, что передачу ракет одобрила Комиссия по обороне Народного собрания. В болгарский пакет военной помощи Украине также входят излишки патронов натовского калибра 5,56 из запасов МВД страны.
Что касается С-300, министр обороны Болгарии Тодор Тагарев уточнил, что планируется передать Украине только сами ракеты, но не пусковые установки.
Напомним, что в августе Киев как минимум дважды пытался атаковать гражданские объекты в России модифицированными ракетами комплекса ПВО предыдущего поколения — С-200. Доработанные в ударный вариант ракеты были сбиты в Калужской области и в Крыму.
Максимальная дальность поражения ракет С-200 и С-300 — 300 километров.