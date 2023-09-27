Болгария хочет передать неисправные ракеты С-300 Украине

Комиссия по обороне Народного собрания Болгарии одобрила передачу Украине неисправных зенитно-ракетных комплексов С-300, пишет вечером 26 июля «Коммерсантъ». Теперь проект решения о передаче дефектных С-300 Украине будет рассматривать Народное собрание страны.



Мотив Болгарии таков: у Киева, в отличие от Софии, есть необходимые ресурсы для приведения ракет в пригодное состояние.



«Наша страна не имеет необходимых мощностей для самостоятельного ремонта этих боеприпасов. Их использование нашей армией создало бы серьезную угрозу для жизни болгарских военнослужащих», — цитирует «Ъ» текст пояснительной записки к решению комиссии.

