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    Болгария хочет передать неисправные ракеты С-300 Украине

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    4 комментария

    Комиссия по обороне Народного собрания Болгарии одобрила передачу Украине неисправных зенитно-ракетных комплексов С-300, пишет вечером 26 июля «Коммерсантъ». Теперь проект решения о передаче дефектных С-300 Украине будет рассматривать Народное собрание страны.

    Мотив Болгарии таков: у Киева, в отличие от Софии, есть необходимые ресурсы для приведения ракет в пригодное состояние.

    «Наша страна не имеет необходимых мощностей для самостоятельного ремонта этих боеприпасов. Их использование нашей армией создало бы серьезную угрозу для жизни болгарских военнослужащих», — цитирует «Ъ» текст пояснительной записки к решению комиссии.

    В болгарский пакет военной помощи Украине также входят излишки патронов натовского калибра 5,56 из запасов МВД страны.

    В оппозиционной «Социалистической партии» Болгарии решение комиссии раскритиковали и назвали «национальным предательством». Оппозиция также потребовали от министра обороны Болгарии Тодора Тагарева уйти в отставку.

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    БолгарияУкраинаС-300
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    Комментарии 4

    Гость27 Сен 2023 в 01:15
    Вполне логично..)
    +0−1
    Гость27 Сен 2023 в 00:55
    почему так смешно?
    +0−2
    Гость27 Сен 2023 в 00:55
    ха-ха
    +0−2
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