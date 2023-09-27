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    Пожар на иракской свадьбе, где было более тысячи гостей: 120 человек погибли, сотни пострадали

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    11 комментариев

    Крупный пожар произошёл в провинции Найнава, к востоку от города Мосул на севере Ирака во время празднования свадебной церемонии поздно вечером 26 сентября. Al Arabiya со ссылкой на данные властей сообщает о 120 жертвах и 200 пострадавших.

    Автор:
    ShanghaiEye魔都眼     / YouTube

    По информации иракского общества Красного Полумесяца, число погибших и раненых превышает 450. Местные СМИ пишут, что в числе пострадавших — жених и невеста.

    Автор:
    WION     / YouTube

    По предварительной версии, огонь вспыхнул после запуска фейерверка. Правила противопожарной безопасности не соблюдались, передаёт Al Jazeera со ссылкой на управление гражданской обороны Ирака.

    «Пожар привел к обрушению некоторых частей потолка из-за использования легковоспламеняющихся и недорогих строительных материалов», — говорится в заявлении органов гражданской обороны.

    В Ираке свадьбы отмечают масштабно и с фейерверками. На этом торжестве присутствовали более 1 тысячи человек.

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    Комментарии 11

    28020880127 Сен 2023 в 10:05
    Отожгли на полную!
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 09:36
    Что то пошло не так! Больше трёх не собираться! Аксиома. Жаль народ.
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 09:17
    Хромая лошадь по-иракски ((
    +0−0
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