Пожар на иракской свадьбе, где было более тысячи гостей: 120 человек погибли, сотни пострадали

Крупный пожар произошёл в провинции Найнава, к востоку от города Мосул на севере Ирака во время празднования свадебной церемонии поздно вечером 26 сентября. Al Arabiya со ссылкой на данные властей сообщает о 120 жертвах и 200 пострадавших.
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ShanghaiEye魔都眼 / YouTube
По информации иракского общества Красного Полумесяца, число погибших и раненых превышает 450. Местные СМИ пишут, что в числе пострадавших — жених и невеста.
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WION / YouTube
По предварительной версии, огонь вспыхнул после запуска фейерверка. Правила противопожарной безопасности не соблюдались, передаёт Al Jazeera со ссылкой на управление гражданской обороны Ирака.
«Пожар привел к обрушению некоторых частей потолка из-за использования легковоспламеняющихся и недорогих строительных материалов», — говорится в заявлении органов гражданской обороны.
В Ираке свадьбы отмечают масштабно и с фейерверками. На этом торжестве присутствовали более 1 тысячи человек.