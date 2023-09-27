Сценаристы США заканчивают забастовку, которая длилась почти пять месяцев

Гильдия сценаристов Америки объявила, что заключила предварительное соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения США и с 27 сентября завершает забастовку. Она началась 2 мая .



«Сегодня наш переговорный комитет, совет управляющих западного отделения и совет восточного отделения проголосовали единогласно в поддержку соглашения. Забастовка заканчивается в полночь», — сообщает гильдия в соцсетях (цитата по ТАСС).



Детали соглашения гильдия не раскрывает, но некоторые подробности появлялись в СМИ, в частности, о правилах использования искусственного интеллекта.

