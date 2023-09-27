    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, южн

    772мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.24eur101.99

    Сценаристы США заканчивают забастовку, которая длилась почти пять месяцев

    569
    1 комментарий

    Гильдия сценаристов Америки объявила, что заключила предварительное соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения США и с 27 сентября завершает забастовку. Она началась 2 мая.

    «Сегодня наш переговорный комитет, совет управляющих западного отделения и совет восточного отделения проголосовали единогласно в поддержку соглашения. Забастовка заканчивается в полночь», — сообщает гильдия в соцсетях (цитата по ТАСС).

    Детали соглашения гильдия не раскрывает, но некоторые подробности появлялись в СМИ, в частности, о правилах использования искусственного интеллекта.

    Американская федерация актеров телевидения и кино, присоединившаяся к забастовке 14 июля, пока не достигла соглашения со студиями. И сценаристы, и актеры требовали повышения зарплат и ограничений на использование искусственного интеллекта для замены их труда.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Забастовка голливудских актеровЗабастовкаГолливудКино
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    инкоrнида27 Сен 2023 в 07:44
    они бастуют, а нас рать
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close