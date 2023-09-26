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    В Белгородской области при обстреле пострадала женщина

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    1 комментарий

    Вечером 26 сентября ВСУ обстреляли село Долгое Валуйского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. При обстреле жительница села получила осколочное ранение головы.

    «Бригада скорой медицинской помощи доставляет пострадавшую в центральную районную больницу», — отметил глава региона.

    В результате атаки в селе также пробило кровлю частного жилого дома. Сейчас на месте находятся аварийные и оперативные службы и проводят подомовой обход территории.

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    Белгородская областьОбстрел
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    Комментарии 1

    своих не бросаем26 Сен 2023 в 22:56
    женщина знает кому спасибо сказать.
    +1−0
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