В Белгородской области при обстреле пострадала женщина

Вечером 26 сентября ВСУ обстреляли село Долгое Валуйского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. При обстреле жительница села получила осколочное ранение головы.
«Бригада скорой медицинской помощи доставляет пострадавшую в центральную районную больницу», — отметил глава региона.
В результате атаки в селе также пробило кровлю частного жилого дома. Сейчас на месте находятся аварийные и оперативные службы и проводят подомовой обход территории.