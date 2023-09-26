Рядом с людьми. Смотрите, как зевает и потягивается малышка-панда

Маленькая панда из московского зоопарка все больше времени проводит рядом с людьми, отдельно от мамы Диндин. Она уже выглядит совсем как медведь, только маленький. Её свежие фотографии показывает 26 сентября директор зоопарка Светлана Акулова.
«Наши милые зевки и потягушки», — пишет Светлана Акулова.
Напомним, на днях сотрудники зоопарка выяснили пол детёныша — это самка. Сейчас её вес около 1,3 килограмма, а длина — около 37 сантиметров.
Первые недели малышка была неразлучна с мамой. А когда подросла, Диндин стала спокойно отпускать её к людям.