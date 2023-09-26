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    Рядом с людьми. Смотрите, как зевает и потягивается малышка-панда

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    3 комментария

    Маленькая панда из московского зоопарка все больше времени проводит рядом с людьми, отдельно от мамы Диндин. Она уже выглядит совсем как медведь, только маленький. Её свежие фотографии показывает 26 сентября директор зоопарка Светлана Акулова.

    «Наши милые зевки и потягушки», — пишет Светлана Акулова.

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    Напомним, на днях сотрудники зоопарка выяснили пол детёныша — это самка. Сейчас её вес около 1,3 килограмма, а длина — около 37 сантиметров.

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    Первые недели малышка была неразлучна с мамой. А когда подросла, Диндин стала спокойно отпускать её к людям.

    Двух больших панд, Жуи и Диндин, Китай передал в Московский зоопарк в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между РФ и Поднебесной. Их познакомили друг с другом весной, и в итоге родился малыш весом всего 150 граммов. Беременность курировал специально прилетавший из Китая специалист по разведению панд. «Фонтанка» показывала, как сотрудники зоопарка ухаживают за молодой мамой и какая милая «жилетка» появилась у детеныша.

    Все большие панды в мире являются национальным символом и достоянием Китая. Передача панд в другую страну — знак большого доверия. При многолетних усилиях китайского правительства и партнеров популяцию этих животных удалось увеличить почти до 2600 особей, около 1900 из них живут в дикой природе.

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    ПандаМосковский зоопаркЖивотные
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    Комментарии 3

    26632473326 Сен 2023 в 18:53
    побольше бы вот таких добрых новостей. А не этих кадыровых, мадыровых, бпл, вояк и алкашей
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 18:13
    ::)) ну всё-таки не так уж и спокойно молодая мамочка Дин-Дин отпускает своего первенца на медосмотр, как надеются журналисты. Российским и китайским специалистам приходится тщательно отбирать самые молодые побеги бамбука, чтобы хотя бы на 5 минут Дин-Дин отвлеклась от своих материнских обязанностей. Первый в истории новой России, бывшего СССР и Восточной Европы детёныш панды развивается, как по учебнику.💞🌸
    +1−0
    triton197726 Сен 2023 в 17:29
    Махонький ревуно-зевун))
    +3−0
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