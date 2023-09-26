Двух самокатчиков сбили в Петербурге за несколько часов, еще один не удержал равновесие под «градусом»

Четыре человека пострадали в происшествиях с участием самокатов в Петербурге за 25 сентября. Двое попали под колеса автомобилей, двое упали с самокатов сами. Один из них оказался нетрезв.
В 16:40 на перекрестке улицы Орджоникидзе и Витебского проспекта автомобиль сбил 26-летнего парня на электросамокате, стало известно «Фонтанке» 26 сентября. Тот получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом пальца на ноге. Пострадавшего доставили в больницу, а после оказания помощи отпустили в удовлетворительном состоянии.
Два часа спустя похожее ДТП случилось на пересечении проспекта Энгельса и Светлановского проспекта. По предварительным данным, около 18:30 27-летний петербуржец переезжал регулируемый пешеходный переход на арендованном электросамокате на зеленый свет, когда ему в колено приехал Opel Corsa. Водитель автомобиля вызвал ДПС и скорую. Медики приехали раньше и увезли пострадавшего в больницу. Мужчина получил перелом ноги и был госпитализирован.
Еще двое самокатчиков пострадали при падении. Около 17 часов у дома 15 по улице Есенина 52-летний петербуржец в нетрезвом состоянии упал с электросамоката и сломал ногу. Его госпитализировали в травму. А около 23 часов у дома 74 по проспекту Просвещения с арендного самоката упала 31-летняя женщина. Итогом тоже стал перелом ноги, еще и со смещением. После оказания помощи ее отпустили лечиться амбулаторно.