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    Двух самокатчиков сбили в Петербурге за несколько часов, еще один не удержал равновесие под «градусом»

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    7 комментариев

    Четыре человека пострадали в происшествиях с участием самокатов в Петербурге за 25 сентября. Двое попали под колеса автомобилей, двое упали с самокатов сами. Один из них оказался нетрезв.

    В 16:40 на перекрестке улицы Орджоникидзе и Витебского проспекта автомобиль сбил 26-летнего парня на электросамокате, стало известно «Фонтанке» 26 сентября. Тот получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом пальца на ноге. Пострадавшего доставили в больницу, а после оказания помощи отпустили в удовлетворительном состоянии.

    Два часа спустя похожее ДТП случилось на пересечении проспекта Энгельса и Светлановского проспекта. По предварительным данным, около 18:30 27-летний петербуржец переезжал регулируемый пешеходный переход на арендованном электросамокате на зеленый свет, когда ему в колено приехал Opel Corsa. Водитель автомобиля вызвал ДПС и скорую. Медики приехали раньше и увезли пострадавшего в больницу. Мужчина получил перелом ноги и был госпитализирован.

    Еще двое самокатчиков пострадали при падении. Около 17 часов у дома 15 по улице Есенина 52-летний петербуржец в нетрезвом состоянии упал с электросамоката и сломал ногу. Его госпитализировали в травму. А около 23 часов у дома 74 по проспекту Просвещения с арендного самоката упала 31-летняя женщина. Итогом тоже стал перелом ноги, еще и со смещением. После оказания помощи ее отпустили лечиться амбулаторно.

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    Комментарии 7

    инкоrнида26 Сен 2023 в 13:22
    хорошие вести к обеду!
    +3−0
    Отец Родной26 Сен 2023 в 13:21
    Хорошие показатели, надо повышать каждый день
    +2−0
    Fedorov198326 Сен 2023 в 13:21
    для сравнения нам статистику авто и мотоциклетные дтп
    +0−0
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