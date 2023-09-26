Двух самокатчиков сбили в Петербурге за несколько часов, еще один не удержал равновесие под «градусом»

Четыре человека пострадали в происшествиях с участием самокатов в Петербурге за 25 сентября. Двое попали под колеса автомобилей, двое упали с самокатов сами. Один из них оказался нетрезв.



В 16:40 на перекрестке улицы Орджоникидзе и Витебского проспекта автомобиль сбил 26-летнего парня на электросамокате, стало известно «Фонтанке» 26 сентября. Тот получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом пальца на ноге. Пострадавшего доставили в больницу, а после оказания помощи отпустили в удовлетворительном состоянии.