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    Писем было два. Смотритель маяка с острова Большой Тютерс нашел послание от мальчика из Австрии

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    Смотритель маяка на российском острове Большой Тютерс в Финском заливе после шторма обходил каменистые берега и обнаружил бутылку с письмом. Его написал Себастьян, мальчик из Австрии, сообщает 26 сентября тематическая группа в VK.

    Оказалось, что Себастьян — младший брат Кэролайн. Ее письмо нашли в июле этого года в Ленобласти. Девочка передала привет нашедшему, попросила написать ответное письмо и приложила рисунок, на котором была изображена радуга. Кэролайн бросила бутылку, когда плыла на пароме из Таллина в Хельсинки. Вероятнее всего, так поступил и Себастьян.

    Маленький австриец поприветствовал неизвестного получателя, рассказал, что любит играть в машинки и бегать по лужайке. Хотя письмо мальчика долго бороздило воды Финского залива, в конце концов и оно нашло своего получателя.

    Дмитрий, смотритель маяка с Большого Тютерса, решил писать ответ немедля. Поскольку почты на острове нет, мужчина написал в администрацию маленького австрийского городка, откуда дети родом. Сотрудники проявили уважение к посланию и сообщили матери Себастьяна, что его морское письмо нашло адресата: мальчику передает привет русский смотритель маяка.

    Мать Себастьяна и Каролайн в ответ прислала фотографию счастливых детей и поблагодарила смотрителя за ответ. Дмитрий пообещал с первым кораблем добраться до почты и отправить открытку с маяком.

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    ПисьмоАвстрияПисьмо в бутылке
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