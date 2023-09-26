Писем было два. Смотритель маяка с острова Большой Тютерс нашел послание от мальчика из Австрии

Смотритель маяка на российском острове Большой Тютерс в Финском заливе после шторма обходил каменистые берега и обнаружил бутылку с письмом. Его написал Себастьян, мальчик из Австрии, сообщает 26 сентября тематическая группа в VK.
Оказалось, что Себастьян — младший брат Кэролайн. Ее письмо нашли в июле этого года в Ленобласти. Девочка передала привет нашедшему, попросила написать ответное письмо и приложила рисунок, на котором была изображена радуга. Кэролайн бросила бутылку, когда плыла на пароме из Таллина в Хельсинки. Вероятнее всего, так поступил и Себастьян.
Маленький австриец поприветствовал неизвестного получателя, рассказал, что любит играть в машинки и бегать по лужайке. Хотя письмо мальчика долго бороздило воды Финского залива, в конце концов и оно нашло своего получателя.
Дмитрий, смотритель маяка с Большого Тютерса, решил писать ответ немедля. Поскольку почты на острове нет, мужчина написал в администрацию маленького австрийского городка, откуда дети родом. Сотрудники проявили уважение к посланию и сообщили матери Себастьяна, что его морское письмо нашло адресата: мальчику передает привет русский смотритель маяка.
Мать Себастьяна и Каролайн в ответ прислала фотографию счастливых детей и поблагодарила смотрителя за ответ. Дмитрий пообещал с первым кораблем добраться до почты и отправить открытку с маяком.