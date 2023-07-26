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    В Ленобласти нашли бутылку с посланием от девочки из Австрии. Ей готовят ответ

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    Жительница Ломоносова Ольга нашла пластиковую бутылку на берегу Соснового Бора — в ней оказалось письмо девятилетней Каролины из Австрии. Она указала свой адрес и попросила написать ей в ответ, сообщает 26 июля портал 47news.

    Фото: коллаж 47news
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    В письме Каролина признается, что ей 9 лет, она любит играть на пианино. В момент написания письма она ехала на пароме из Таллина в Хельсинки.

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    Ольга рассказала, что нашла бутылку на новом пляже в Липово 24 июля. Женщина сразу поняла, что бутылка не российского производства. Теперь она собирается писать ответ Каролине и даже запустить какой-нибудь флешмоб.

    Журналисты 47news выяснили, что письмо находилось в бутылке эстонской минералки. На пластик наклеена этикетка с рекламной акцией, которая проходит с 1 июля по 31 августа 2023 года. Если это так, то бутылка была брошена в Балтийское море совсем недавно.

    Журналисты обратились к жителям австрийской коммуны Мария-Анцбах, чтобы найти Каролину и ее семью. Но пока ответа не поступило.

    Ранее «Фонтанка» писала, как в 1984 году письмо воспитанников Ленинградского Нахимовского военно-морского училища в Финском заливе выловила молодая яхтсменка Туула Саарентаус. Редакция спустя почти 40 лет смогла найти авторов этого письма.

    Фото: коллаж 47news

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