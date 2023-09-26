WhatsApp передумал запускать каналы в России

Мессенджер WhatsApp отказался от намерения запускать в России каналы — WA Channels. В компании заявили, что сервис в ближайшее время не будет доступен для российских пользователей. Об этом 26 сентября пишет «Коммерсантъ».



Новую функцию мессенджер представил 12 сентября. Вскоре после этого зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин допустил, что позиция властей по поводу работы WhatsApp в РФ может быть пересмотрена. После появления WA Channels Роскомнадзор заявил, что может заблокировать мессенджер, если тот будет расширять функционал для массового распространения информации.

