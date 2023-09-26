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    При обстрелах Белгородской области за день пострадали четыре женщины и мужчина

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    7 комментариев

    В результате обстрелов в Белгородской области в понедельник, 25 сентября, пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщает в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Пострадавшие — это две женщины из Уразово, две женщины из Шебекино и один мужчина, который поздно вечером обратился за медпомощью после обстрела гражданского промышленного предприятия в Шебекино.

    «Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, они уже находятся дома», — отметил Гладков.

    Уразово (Валуйский городской округ) дважды подвергалось обстрелу. Утром, как уже сообщалось, одна женщина получила лёгкую контузию, вторая — рассечение брови от осколков стекла. Госпитализация им не потребовалась. Ближе к вечеру Уразово снова обстреляли, были повреждены постройки и линии электро- и газоснабжения, люди не пострадали. Шебекино тоже обстреливали дважды. Утром пострадала женщина в машине, а вечером — сотрудница завода, куда попали как минимум три снаряда. Она госпитализирована со множественными поверхностными осколочными ранениями.

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    Обстрел Белгородской областиБелгородская область
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    Комментарии 7

    Гость26 Сен 2023 в 09:45
    Гарант давно ничего не гарантирует, кроме роста цен на всё.
    +1−0
    Гость26 Сен 2023 в 09:23
    Открытый город, чвк ушёл в Беларусь
    +0−0
    AndrewBarsik26 Сен 2023 в 09:06
    Странная логика властей: анонимный звонок - повод для эвакуации граждан, а регулярный обстрел территории - не повод. Считаю надо эвакуировать граждан из зоны возможного обстрела.
    +1−0
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