При обстрелах Белгородской области за день пострадали четыре женщины и мужчина

В результате обстрелов в Белгородской области в понедельник, 25 сентября, пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщает в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков.



Пострадавшие — это две женщины из Уразово, две женщины из Шебекино и один мужчина, который поздно вечером обратился за медпомощью после обстрела гражданского промышленного предприятия в Шебекино.



«Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, они уже находятся дома», — отметил Гладков.



Уразово (Валуйский городской округ) дважды подвергалось обстрелу. Утром, как уже сообщалось, одна женщина получила лёгкую контузию, вторая — рассечение брови от осколков стекла. Госпитализация им не потребовалась. Ближе к вечеру Уразово снова обстреляли, были повреждены постройки и линии электро- и газоснабжения, люди не пострадали. Шебекино тоже обстреливали дважды. Утром пострадала женщина в машине, а вечером — сотрудница завода, куда попали как минимум три снаряда. Она госпитализирована со множественными поверхностными осколочными ранениями.

