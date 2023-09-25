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    Женщина в машине получила контузию при обстреле Шебекино

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    4 комментария

    Продолжаются обстрелы Белгородской области. «Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино», — сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале в 13:10 мск.

    Есть пострадавшая — это пассажирка автомобиля. Один из снарядов упал на дорогу, и взрывная волна выбила стёкла в проезжающей машине. У женщины легкая контузия, от госпитализации она отказалась. Повреждены восемь частных жилых домов, четыре автомобиля, линия электропередач.

    «Аварийные и оперативные службы на месте, проводится подомовой обход территории», — отмечает Гладков.

    До этого дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром Шебекинского городского округа. Никто не пострадал, отчитался Гладков.

    Утром под обстрел попали посёлок Уразово (там пострадали две женщины) и село Новая Таволжанка (там повреждены несколько домов и линия электроснабжения).

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    Обстрел Белгородской областиБелгородская область
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    Комментарии 4

    Гость25 Сен 2023 в 13:54
    Куда ей от дома. Главное губернатор нигде не запнулся и пьет чай и ему дрон в крышу не прилетит почему-то.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 13:54
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    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 13:54
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    +1−0
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