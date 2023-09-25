Женщина в машине получила контузию при обстреле Шебекино

Продолжаются обстрелы Белгородской области. «Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино», — сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале в 13:10 мск.
Есть пострадавшая — это пассажирка автомобиля. Один из снарядов упал на дорогу, и взрывная волна выбила стёкла в проезжающей машине. У женщины легкая контузия, от госпитализации она отказалась. Повреждены восемь частных жилых домов, четыре автомобиля, линия электропередач.
«Аварийные и оперативные службы на месте, проводится подомовой обход территории», — отмечает Гладков.
До этого дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром Шебекинского городского округа. Никто не пострадал, отчитался Гладков.
Утром под обстрел попали посёлок Уразово (там пострадали две женщины) и село Новая Таволжанка (там повреждены несколько домов и линия электроснабжения).