При обстреле белгородского посёлка пострадали женщины

Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ утром 25 сентября в посёлке Уразово (Валуйский городской округ Белгородской области). Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
По его словам, одна женщина получила легкую контузию, у второй осколки стекла рассекли бровь. Госпитализация не потребовалась, медпомощь женщинам оказали на месте.
«Прямым попаданием снаряда разрушена хозпостройка, также повреждены окна, кровля и забор частного домовладения. На месте работают оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается», — рассказывает Гладков.
Незадолго до этого Минобороны отчиталось, что около 9 часов утра дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.