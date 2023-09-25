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    При обстреле белгородского посёлка пострадали женщины

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    6 комментариев
    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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    Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ утром 25 сентября в посёлке Уразово (Валуйский городской округ Белгородской области). Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

    По его словам, одна женщина получила легкую контузию, у второй осколки стекла рассекли бровь. Госпитализация не потребовалась, медпомощь женщинам оказали на месте.

    «Прямым попаданием снаряда разрушена хозпостройка, также повреждены окна, кровля и забор частного домовладения. На месте работают оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается», — рассказывает Гладков.

    Незадолго до этого Минобороны отчиталось, что около 9 часов утра дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

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    Комментарии 6

    Гость25 Сен 2023 в 11:22
    Ниче, ниче, Васильевич возместит убытки, правда Васильевич?
    +1−0
    Гость25 Сен 2023 в 11:19
    Никто из жкх или окружения губернатора не пострадал. Их дома и деньги целы.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 10:59
    что сказали эти женщины? озвучьте?
    +0−0
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