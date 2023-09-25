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    Из-за беспилотников в Курске повреждены 15 домовладений и четыре автомобиля

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    10 комментариев

    В Курске продолжаются работы после утренней атаки беспилотников 25 сентября. Летательные аппараты уничтожила система ПВО.

    Как сообщает мэр Курска Игорь Куцак, повреждены в общей сложности 15 домовладений и четыре автомобиля. Помимо частных домовладений, задело кровлю административного здания, а в многоквартирном доме выбило стёкла. Люди не пострадали. Власти обещают оказать горожанам помощь в восстановлении жилья.

    «Уже сейчас на месте работают сотрудники Фонда капитального ремонта Курской области. Дома комиссионно обследованы, выполнены все замеры», — отмечает Куцак.

    Рано утром об атаке сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. В общей сложности, по данным Минобороны, ночью беспилотники были сбиты в Курской, Брянской областях, над Чёрным морем и в Крыму. Около 9 часов утра дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

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    Комментарии 10

    Гость25 Сен 2023 в 10:51
    "и это мы еще ничего не начинали!"
    +2−0
    Гость25 Сен 2023 в 10:46
    У губернатора и жкх дом цел
    +0−0
    Mimic25 Сен 2023 в 10:40
    Теперь понятно, зачем нужен "фонд капитального ремонта"?
    +1−0
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