Из-за беспилотников в Курске повреждены 15 домовладений и четыре автомобиля

В Курске продолжаются работы после утренней атаки беспилотников 25 сентября. Летательные аппараты уничтожила система ПВО.



Как сообщает мэр Курска Игорь Куцак, повреждены в общей сложности 15 домовладений и четыре автомобиля. Помимо частных домовладений, задело кровлю административного здания, а в многоквартирном доме выбило стёкла. Люди не пострадали. Власти обещают оказать горожанам помощь в восстановлении жилья.



«Уже сейчас на месте работают сотрудники Фонда капитального ремонта Курской области. Дома комиссионно обследованы, выполнены все замеры», — отмечает Куцак.

