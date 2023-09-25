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    Минобороны: БПЛА сбиты в Курской, Брянской областях, над Чёрным морем и в Крыму

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    28 комментариев

    Минобороны РФ отчиталось о пресечении нескольких атак с применением БПЛА самолетного типа по российским объектам ночью 25 сентября.

    Дежурные средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Курской области, еще два уничтожены в Брянской области. Четыре беспилотных летательных аппарата сбиты системой ПВО в Крыму и над северо-западной частью акватории Черного моря.

    Напомним, в Курске обломки беспилотников повредили несколько домов. В Брянской области пострадавших и разрушений нет.

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    Комментарии 28

    Гость25 Сен 2023 в 09:52
    Вова, и ты переизбраться в марте 2024 хочешь? Да ты уже таксе Рогозина проиграешь.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 09:21
    Всё. Комментаторы исписались. Ничего нового, оригинального и остроумного. Обыденщина.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 09:09
    Очень хорошо, но мало!
    +0−0
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