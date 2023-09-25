Минобороны: БПЛА сбиты в Курской, Брянской областях, над Чёрным морем и в Крыму

Минобороны РФ отчиталось о пресечении нескольких атак с применением БПЛА самолетного типа по российским объектам ночью 25 сентября.



Дежурные средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Курской области, еще два уничтожены в Брянской области. Четыре беспилотных летательных аппарата сбиты системой ПВО в Крыму и над северо-западной частью акватории Черного моря.



Напомним, в Курске обломки беспилотников повредили несколько домов. В Брянской области пострадавших и разрушений нет.

