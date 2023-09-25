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    Из-за атаки беспилотников в Курске повреждены дома

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    1 комментарий

    В Центральном округе Курска из-за атаки беспилотников утром 25 сентября повреждены несколько частных домов и крыша административного здания, в многоквартирном здании выбиты стекла. Об этом сообщает губернатор области Роман Старовойт.

    «Сработала ПВО. Пострадавших нет», — пишет он.

    Еще один БПЛА упал в Курском районе области. В частном доме выбило окна.

    «Всем окажем необходимую помощь в восстановлении жилого имущества», — обещает Старовойт.

    В Брянской области ночью были сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа в Суражском районе. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    В начале ночи, напомним, атаку отражали в Тульской области. На некоторое время московский аэропорт Домодедово временно перестал принимать и отправлять самолеты.

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    Комментарии 1

    Гость25 Сен 2023 в 07:45
    кто должен остановиться первым?
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