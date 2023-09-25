Из-за атаки беспилотников в Курске повреждены дома

В Центральном округе Курска из-за атаки беспилотников утром 25 сентября повреждены несколько частных домов и крыша административного здания, в многоквартирном здании выбиты стекла. Об этом сообщает губернатор области Роман Старовойт.

«Сработала ПВО. Пострадавших нет», — пишет он.

Еще один БПЛА упал в Курском районе области. В частном доме выбило окна.

«Всем окажем необходимую помощь в восстановлении жилого имущества», — обещает Старовойт.

В Брянской области ночью были сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа в Суражском районе. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.