Из-за атаки беспилотников в Курске повреждены дома

В Центральном округе Курска из-за атаки беспилотников утром
«Сработала ПВО. Пострадавших нет», — пишет он.
Еще один БПЛА упал в Курском районе области. В частном доме выбило окна.
«Всем окажем необходимую помощь в восстановлении жилого имущества», — обещает Старовойт.
В Брянской области ночью были сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа в Суражском районе. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
В начале ночи, напомним, атаку отражали в Тульской области. На некоторое время московский аэропорт Домодедово временно перестал принимать и отправлять самолеты.