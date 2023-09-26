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    На Камчатке участникам СВО будут давать землю бесплатно

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    37 комментариев

    Законодательное собрание Камчатского края приняло закон о поддержке жителей региона, участвующих в специальной военной операции, и их семей. Им предоставляется право на бесплатные земельные участки для индивидуального жилищного строительства или садоводства. Об этом 26 сентября сообщается на сайте парламента.

    «Получить участок можно будет в любом муниципалитете, кроме Вилючинского городского округа. В Петропавловске-Камчатском и Елизовском городском поселении участки будут выделяться на землях, переданных муниципальным властям Министерством обороны РФ», — отмечается в сообщении.

    Участки в собственность смогут получить военнослужащие и добровольцы, заключившие контакт; сотрудники Росгвардии и полиции, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами в ходе СВО; ветераны боевых действий; семьи раненых или погибших участников СВО.

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    Комментарии 37

    Гость26 Сен 2023 в 10:04
    чет Собянин молчит, пусть выделяет земли участникам СВО в Ново-Огарево, Барвихе и т.д.
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 09:56
    Чтобы понять действие властей или выбившихся во власть, надо прочитать ко всему прочему еще две книги Макаренко А.С. "Педагогическая поэма"(издание без перевода и изменения текста) и Чиркова Б. " Азорские острова".
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 09:53
    и даже не на Колыме? нещитово
    +0−0
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