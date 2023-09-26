На Камчатке участникам СВО будут давать землю бесплатно

Законодательное собрание Камчатского края приняло закон о поддержке жителей региона, участвующих в специальной военной операции, и их семей. Им предоставляется право на бесплатные земельные участки для индивидуального жилищного строительства или садоводства. Об этом 26 сентября сообщается на сайте парламента.



«Получить участок можно будет в любом муниципалитете, кроме Вилючинского городского округа. В Петропавловске-Камчатском и Елизовском городском поселении участки будут выделяться на землях, переданных муниципальным властям Министерством обороны РФ», — отмечается в сообщении.

