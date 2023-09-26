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    В самолете из Петербурга подрались пассажиры. Один скончался

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    9 комментариев

    Мужчина прилетел из Петербурга в Минеральные воды и умер. Перед этим он успел сделать замечание другим конфликтующим пассажирам, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

    Как говорится в заявлении ведомства от 25 сентября, командир воздушного судна, которое прибыло из города на Неве, сообщил, что между двумя пассажирами из Петербурга 42 и 36 лет возник словесный конфликт, во время которого они распустили руки. В процессе ссоры третий пассажир — 55 летний житель Пятигорска — сделал им замечание по поводу поведения, после чего получил удар рукой в «область головы».

    Всех троих доставили в дежурную часть в аэропорту Минвод, и 55-летнему пятигорцу стало плохо.

    «Полицейские незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи проводили комплекс реанимационных мероприятий, однако мужчину спасти не удалось», — сообщили в ведомсвте.

    В итоге одного из участников конфликта задержали — в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Второй отделался административным протоколом.

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    Комментарии 9

    Гость26 Сен 2023 в 01:18
    Хулиганство и административка за убийство?
    Это гойда.
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 01:12
    Ставлю на белое.
    +0−2
    ProstoZloy26 Сен 2023 в 01:10
    Как говорили в нашем детском саду, "двое - в драке, третий - в ср...ке"
    +1−1
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