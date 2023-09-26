В самолете из Петербурга подрались пассажиры. Один скончался

Мужчина прилетел из Петербурга в Минеральные воды и умер. Перед этим он успел сделать замечание другим конфликтующим пассажирам, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.



Как говорится в заявлении ведомства от 25 сентября, командир воздушного судна, которое прибыло из города на Неве, сообщил, что между двумя пассажирами из Петербурга 42 и 36 лет возник словесный конфликт, во время которого они распустили руки. В процессе ссоры третий пассажир — 55 летний житель Пятигорска — сделал им замечание по поводу поведения, после чего получил удар рукой в «область головы».