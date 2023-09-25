Экс-мэр города в Пермском крае оказался в украинском плену

Бывший градоначальник города Чайковский в Пермском крае Алексей Третьяков попал в украинский плен. Об этом в понедельник, 25 сентября, пишет издание 59.RU со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Прикамье Игоря Сапко.
«В субботу в мой адрес поступило обращение от его супруги, сегодня связался с ней по телефону. Узнал ряд подробностей и уже направил запрос в адрес федерального уполномоченного Татьяны Москальковой, при которой работает специальная контактная группа, непосредственно занимающаяся вопросами обмена военнослужащих», — написал Сапко на своей странице во «ВКонтакте».
Уполномоченный по правам человека в Прикамье добавил, что держит вопрос с экс-мэром на личном контроле.
Как сказано в обращении Сапко, бывший градоначальник Чайковского заключил контракт с ВС РФ в составе батальона «Ахмат».
Алексей Третьяков, пишет 59.RU, возглавлял администрацию города в 2010-е, а затем оказался под следствием. Его в январе 2019 года приговорили к трем годам колонии за то, что предоставил муниципальную квартиру своей подчиненной, которая впоследствии переписала жильё на свою дочь. В колонии экс-мэр провел меньше трех лет и вышел по УДО. Ранее Третьяков был участником боевых действий на Северном Кавказе.