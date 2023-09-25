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    Экс-мэр города в Пермском крае оказался в украинском плену

    20222
    36 комментариев

    Бывший градоначальник города Чайковский в Пермском крае Алексей Третьяков попал в украинский плен. Об этом в понедельник, 25 сентября, пишет издание 59.RU со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Прикамье Игоря Сапко.

    «В субботу в мой адрес поступило обращение от его супруги, сегодня связался с ней по телефону. Узнал ряд подробностей и уже направил запрос в адрес федерального уполномоченного Татьяны Москальковой, при которой работает специальная контактная группа, непосредственно занимающаяся вопросами обмена военнослужащих», — написал Сапко на своей странице во «ВКонтакте».

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    Уполномоченный по правам человека в Прикамье добавил, что держит вопрос с экс-мэром на личном контроле.

    Как сказано в обращении Сапко, бывший градоначальник Чайковского заключил контракт с ВС РФ в составе батальона «Ахмат».

    Алексей Третьяков, пишет 59.RU, возглавлял администрацию города в 2010-е, а затем оказался под следствием. Его в январе 2019 года приговорили к трем годам колонии за то, что предоставил муниципальную квартиру своей подчиненной, которая впоследствии переписала жильё на свою дочь. В колонии экс-мэр провел меньше трех лет и вышел по УДО. Ранее Третьяков был участником боевых действий на Северном Кавказе.

    Фото: Игорь Сапко

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    Украинский пленБоевые действияПермский край
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    Комментарии 36

    Гость25 Сен 2023 в 16:21
    А за других пацанов которые не мэры почему не пишите!
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 16:18
    Это люди высшей касты и за них будет борьба
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 16:09
    Не судите, не судимы будете. Может в отключке был? Контужен, ранен. Разберутся.
    +0−2
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