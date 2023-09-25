Падение с самоката на Энгельса обернулось для молодого человека переломом основания черепа

Четверо самокатчиков пострадали в Петербурге за выходные, навернувшись со своих средств индивидуальной мобильности (СИМ), один из них получил серьезные травмы. Еще одного сбили на пешеходном переходе.



Вечером 24 сентября в Александровскую больницу доставили 26-летнего петербуржца с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломами основания черепа, стенок лобной пазухи, носа и множественными ушибленными ранами лица. В 19:30 молодой человек упал с электросамоката возле дома 154 по проспекту Энгельса, стало известно «Фонтанке» 25 сентября. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.