Падение с самоката на Энгельса обернулось для молодого человека переломом основания черепа

Четверо самокатчиков пострадали в Петербурге за выходные, навернувшись со своих средств индивидуальной мобильности (СИМ), один из них получил серьезные травмы. Еще одного сбили на пешеходном переходе.
Вечером 24 сентября в Александровскую больницу доставили 26-летнего петербуржца с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломами основания черепа, стенок лобной пазухи, носа и множественными ушибленными ранами лица. В 19:30 молодой человек упал с электросамоката возле дома 154 по проспекту Энгельса, стало известно «Фонтанке» 25 сентября. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В 22:30 у дома 50 по улице Танкиста Хрустицкого 27-летний молодой человек при падении с электросамоката получил травму глаза. В Скачках при падении с самоката пострадал 15-летний подросток. Он отделался ушибленным локтем и ссадинами. А в 2 часа ночи 25 сентября возле кафе на Двинской улице 36-летний мужчина упал с электросамоката и получил травмы обоих коленных суставов. Всех троих после оказания медицинской помощи отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
Еще один самокатчик пострадал в ДТП у дома 17 по проспекту Непокоренных в 14 часов 24 сентября. Молодой человек 22-х лет был сбит на пешеходном переходе. С переломом лодыжки его доставили в больницу и поместили в травму. Состояние пострадавшего врачи оценили как удовлетворительное.