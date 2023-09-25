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    Падение с самоката на Энгельса обернулось для молодого человека переломом основания черепа

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    14 комментариев

    Четверо самокатчиков пострадали в Петербурге за выходные, навернувшись со своих средств индивидуальной мобильности (СИМ), один из них получил серьезные травмы. Еще одного сбили на пешеходном переходе.

    Вечером 24 сентября в Александровскую больницу доставили 26-летнего петербуржца с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломами основания черепа, стенок лобной пазухи, носа и множественными ушибленными ранами лица. В 19:30 молодой человек упал с электросамоката возле дома 154 по проспекту Энгельса, стало известно «Фонтанке» 25 сентября. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

    В 22:30 у дома 50 по улице Танкиста Хрустицкого 27-летний молодой человек при падении с электросамоката получил травму глаза. В Скачках при падении с самоката пострадал 15-летний подросток. Он отделался ушибленным локтем и ссадинами. А в 2 часа ночи 25 сентября возле кафе на Двинской улице 36-летний мужчина упал с электросамоката и получил травмы обоих коленных суставов. Всех троих после оказания медицинской помощи отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

    Еще один самокатчик пострадал в ДТП у дома 17 по проспекту Непокоренных в 14 часов 24 сентября. Молодой человек 22-х лет был сбит на пешеходном переходе. С переломом лодыжки его доставили в больницу и поместили в травму. Состояние пострадавшего врачи оценили как удовлетворительное.

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    Комментарии 14

    Гость25 Сен 2023 в 12:25
    Сильно приложился. У самокатчиков там сплошная кость.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 12:23
    Ребята, пока стоит хорошая погода наращиваем темпы самовыпила.
    +0−0
    инкоrнида25 Сен 2023 в 12:14
    спасибо за вести!
    +0−1
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