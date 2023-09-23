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    Водоканал проверил фонтан на Луначарского. Его могли устроить похитители воды

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    3 комментария

    Специалисты Водоканала справились с коммунальным фонтаном на проспекте Луначарского, 108, в Калининском районе Петербурга. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе предприятия.

    Вытекание воды локализовали к 14:15. Всю воду отвели в канализацию к 15:53.

    Сначала прибывшая на место бригада предположила, что причиной аварии стало нарушение в работе пожарного гидранта. Обследовав его повторно, специалисты пришли к выводу, что с ним всё в порядке.

    Предположительно, кто-то открыл ствол гидранта, чтобы набрать воду, и не закрыл его. В Водоканале напоминают, что хищение воды — это административное правонарушение.

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    ФонтанКоммунальный фонтан
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    Комментарии 3

    Гость23 Сен 2023 в 16:56
    Его могли устроить похитители воды-а я вот знаю одного деда похитителя будущего с ним что делать будем
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 16:35
    Конечно, если дома вода идет по счетчику. А тут воду можно набрать бесплатно
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 16:29
    Негры ?
    +0−1
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