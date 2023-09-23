Водоканал проверил фонтан на Луначарского. Его могли устроить похитители воды

Специалисты Водоканала справились с коммунальным фонтаном на проспекте Луначарского, 108, в Калининском районе Петербурга. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе предприятия.



Вытекание воды локализовали к 14:15. Всю воду отвели в канализацию к 15:53.

Сначала прибывшая на место бригада предположила, что причиной аварии стало нарушение в работе пожарного гидранта. Обследовав его повторно, специалисты пришли к выводу, что с ним всё в порядке.

Предположительно, кто-то открыл ствол гидранта, чтобы набрать воду, и не закрыл его. В Водоканале напоминают, что хищение воды — это административное правонарушение.