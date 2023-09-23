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    «Петергоф наоборот». Сезон фонтанов на проспекте Луначарского — открыт

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    4 комментария

    Петергоф закрывает сезон фонтанов, а на проспекте Луначарского, напротив, его можно считать открытым. Но речь, разумеется, об аттракционах коммунального характера. Кадры водной феерии возле дома номер 108 публикует 23 сентября телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

    видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»

    Судя по кадрам, мощный поток воды вырывается прямо в открытый люк на газоне. То, что рядом дорожные работы и ограждения, не кажется случайным. «Фонтанка» направила запрос.

    читатель «Фонтанки» Ярослав

    Напомним, как раз накануне, в пятницу, в Петергофе прошел настоящий осенний праздник фонтанов. На Большом каскаде в Нижнем парке показали мультимедийный спектакль «Наследники».

    Сегодня вечером спектакль покажут еще раз. Начало в 21:00, но посетителей начнут пускать с 18:00. Для тех, кто не сможет добраться до музея-заповедника в субботу и увидеть шоу, в социальных сетях «Петергофа» пройдёт онлайн-трансляция.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    ФонтаныКоммунальный фонтанПроспект Луначарского
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    Комментарии 4

    Гость23 Сен 2023 в 15:13
    пробка туда-пробка сюда.
    когда уже кремлевская братва закопает друг-друга.
    А?
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 14:58
    Команда губернатора Беглова фонтанирует идеями и из кожи вон лезет, чтобы доставить жителям города сюрпризы разного рода.

    До чего же жаль, что нет больше с нами дорогого и любимого Иосифа Виссарионовича и Лаврентия Павловича, которые по достоинству оценили бы эти выдающиеся таланты.
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 14:07
    Беглуха с подельниками решили затмить-таки Петра Великого.
    +0−0
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