«Петергоф наоборот». Сезон фонтанов на проспекте Луначарского — открыт

Петергоф закрывает сезон фонтанов, а на проспекте Луначарского, напротив, его можно считать открытым. Но речь, разумеется, об аттракционах коммунального характера. Кадры водной феерии возле дома номер 108 публикует 23 сентября телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
видео из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»
Судя по кадрам, мощный поток воды вырывается прямо в открытый люк на газоне. То, что рядом дорожные работы и ограждения, не кажется случайным. «Фонтанка» направила запрос.
читатель «Фонтанки» Ярослав
Напомним, как раз накануне, в пятницу, в Петергофе прошел настоящий осенний праздник фонтанов. На Большом каскаде в Нижнем парке показали мультимедийный спектакль «Наследники».
Сегодня вечером спектакль покажут еще раз. Начало в 21:00, но посетителей начнут пускать с 18:00. Для тех, кто не сможет добраться до музея-заповедника в субботу и увидеть шоу, в социальных сетях «Петергофа» пройдёт онлайн-трансляция.