В Петергофе закрыли сезон фонтанов красочным шоу и фейерверками. Посмотрите, как это было

Осенний праздник фонтанов отгремел в Петергофе вечером 22 сентября. На Большом каскаде в Нижнем парке показали мультимедийный спектакль «Наследники», посвященный преподаванию. Такую тему выбрали в связи с тем, что 2023 год объявлен Годом педагога и наставника.
Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Петергоф», в представлении приняли участие 40 артистов балета, а также были использованы новейшие мультимедийные технологии. С их помощью посетители смогли почувствовать себя наследниками выдающихся людей, о жизни и достижениях которых рассказывал спектакль. Специально для праздника перед гротами Большого каскада установили декорации в виде исторических иллюминационных сооружений конца XIX — начала XX века.
Вечером 23 сентября спектакль покажут еще раз. Начало в 21:00, но посетителей начнут пускать с 18:00. Для тех, кто не сможет добраться до музея-заповедника субботним вечером и увидеть шоу, в социальных сетях «Петергофа» пройдёт онлайн-трансляция.