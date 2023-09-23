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    В Петергофе закрыли сезон фонтанов красочным шоу и фейерверками. Посмотрите, как это было

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    3 комментария

    Осенний праздник фонтанов отгремел в Петергофе вечером 22 сентября. На Большом каскаде в Нижнем парке показали мультимедийный спектакль «Наследники», посвященный преподаванию. Такую тему выбрали в связи с тем, что 2023 год объявлен Годом педагога и наставника.

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    Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Петергоф», в представлении приняли участие 40 артистов балета, а также были использованы новейшие мультимедийные технологии. С их помощью посетители смогли почувствовать себя наследниками выдающихся людей, о жизни и достижениях которых рассказывал спектакль. Специально для праздника перед гротами Большого каскада установили декорации в виде исторических иллюминационных сооружений конца XIX — начала XX века.

    Вечером 23 сентября спектакль покажут еще раз. Начало в 21:00, но посетителей начнут пускать с 18:00. Для тех, кто не сможет добраться до музея-заповедника субботним вечером и увидеть шоу, в социальных сетях «Петергофа» пройдёт онлайн-трансляция.

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    ПетергофФонтаны в Петергофе
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    Комментарии 3

    26084712123 Сен 2023 в 11:17
    Гуляли там давеча. Картина маслом: идет мимо молодой отец с сынишкой лет пяти и объясняет: «Смотри, Артем, это самый знаменитый фонтан - «Самсунг разрывает пасть льва!»
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 11:16
    мультимедийный спектакль «Наследники» - это кому это вы собрались преемников найти?

    Явная дискредитация. Всех под следствие.
    +0−0
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