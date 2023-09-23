То ли белка, то ли обезьяна. Ветеринары Россельхознадзора проводили в Пулково на самолет экзотических саймири

Ленинградский зоопарк попрощался с тремя питомцами обезьянника. Экзотические саймири переезжают на ПМЖ в Новосибирск. Для них там уже готов новый дом в частном зоосаде.



Перед посадкой на самолет в Пулково маленьких пассажиров осмотрели ветеринары Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Они признали саймири здоровыми и допустили к полету.

