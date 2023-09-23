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    То ли белка, то ли обезьяна. Ветеринары Россельхознадзора проводили в Пулково на самолет экзотических саймири

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    Ленинградский зоопарк попрощался с тремя питомцами обезьянника. Экзотические саймири переезжают на ПМЖ в Новосибирск. Для них там уже готов новый дом в частном зоосаде.

    Перед посадкой на самолет в Пулково маленьких пассажиров осмотрели ветеринары Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Они признали саймири здоровыми и допустили к полету.

    Второе название саймири — «беличьи обезьяны». В дикой природе они обитают в тропических лесах Южной Америки. Питаются беличьи саймири насекомыми, плодами, орехами. Но могут и утащить из птичьего гнезда яйцо или даже птенца. Как и настоящие белки, саймири почти всё время проводят на деревьях.

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    СаймириБеличьи обезьяныРоссельхознадзорАэропорт Пулково
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