Группу угонщиков задержали в Петербурге. Похищенный автомобиль нашли в Москве

Петербургские полицейские задержали подозреваемых в угоне автомобиля в Кировском районе города. Их оказалось трое. Саму машину нашли с перебитыми номерами в Москве.

Угон произошел в июле этого года, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 22 сентября. 24 июля с заявлением в полицию обратилась 28-летняя менеджер по продажам торговой компании. В период с 17:30 23 июля до 10:30 24 июля кто-то похитил ее Ford Focus за 600 тысяч рублей, который был припаркован у дома 41/2 по улице Стойкости. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).