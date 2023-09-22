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    Группу угонщиков задержали в Петербурге. Похищенный автомобиль нашли в Москве

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    8 комментариев

    Петербургские полицейские задержали подозреваемых в угоне автомобиля в Кировском районе города. Их оказалось трое. Саму машину нашли с перебитыми номерами в Москве.

    Угон произошел в июле этого года, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 22 сентября. 24 июля с заявлением в полицию обратилась 28-летняя менеджер по продажам торговой компании. В период с 17:30 23 июля до 10:30 24 июля кто-то похитил ее Ford Focus за 600 тысяч рублей, который был припаркован у дома 41/2 по улице Стойкости. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Некоторое время спустя полицейские смогли выйти на след преступников и установить личности подозреваемых. Ими оказались двое петербуржцев 27 и 53 лет и 53-летний житель Гатчины. Младший ранее уже привлекался к уголовной ответственности. 19 сентября всех троих задержали по местам жительства. При обыске у них нашли и изъяли гидравлическую подушку для открывания дверей автомобиля и мобильные телефоны.

    Похищенный Ford нашелся в Москве. У машины уже были перебиты номерные агрегаты. По предварительным данным, автомобиль похитили, чтобы в дальнейшем перепродать.

    Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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    ПетербургУгон авто
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    Комментарии 8

    _ixform22 Сен 2023 в 12:54
    перебитие номеров штраф 10 тысяч!
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 12:44
    Законотворцы палец о палец не ударят по вопросу увеличения сроков наказания за угоны авто. Зато за комментарии в интернетиках и одиночные пикеты против воблы готовы строчить и строчить новые законы.
    Этим нелюдям угонщикам срок 15 лет строгого режима без возможности УДО.
    +0−2
    Гость22 Сен 2023 в 12:43
    Подушка и телефоны доказательства? Судите меня за изнасилование тогда
    +0−0
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