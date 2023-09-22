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    Банк России выпустил монету в честь присоединения новых регионов

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    35 комментариев

    Центробанк 22 сентября выпустил в обращение новую серебряную монету номиналом 3 рубля из серии «Исторические события». Она получила название «Вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», сообщается на сайте Банка России. Тираж монеты составляет 3 тысячи штук.

    Фото: cbr.ru
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    С обеих сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне размещен герб России, а на оборотной — 65-я статья Конституции РФ, в которой перечислены присоединенные регионы. На фоне раскрытой Конституции виднеется Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, герб РФ и флаги новых субъектов. По окружности есть надпись «Вхождение в состав Российской Федерации» и дата «30 сентября 2022 год».

    30 сентября 2022 года в Кремлевском дворце прошла церемония подписания договоров о вхождении в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой Народных Республик. «Люди на референдумах сделали однозначный выбор», — заявил тогда Владимир Путин, президент РФ.

    Ранее Путин внес в Госдуму проект закона, который установит в России 30 сентября День воссоединения новых регионов.

    Фото: cbr.ru

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    Комментарии 35

    Гость22 Сен 2023 в 12:35
    это не памятная монета, а многотонная гиря, которую повесили на трудовую шею русскому народу: восстановление, пенсии новым гражданам, пособия и социальные выплаты лягут на нас с вами через налоги, тарифы ЖКХ и цен на бензин
    +0−0
    Slava_Rossii222 Сен 2023 в 12:15
    Судя по тиражу, станет нумизматической редкостью. А купившие монету, скорее всего, проспонсируют СВО.
    Наверное эту монету будут дарить своим близким и друзьям чиновники и олигархи.
    +1−0
    Гость22 Сен 2023 в 12:08
    30 сентября - день ВВП (Великий Всенародный Праздник).
    +1−1
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