Банк России выпустил монету в честь присоединения новых регионов

Центробанк 22 сентября выпустил в обращение новую серебряную монету номиналом 3 рубля из серии «Исторические события». Она получила название «Вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», сообщается на сайте Банка России. Тираж монеты составляет 3 тысячи штук.
С обеих сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне размещен герб России, а на оборотной — 65-я статья Конституции РФ, в которой перечислены присоединенные регионы. На фоне раскрытой Конституции виднеется Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, герб РФ и флаги новых субъектов. По окружности есть надпись «Вхождение в состав Российской Федерации» и дата «30 сентября 2022 год».
30 сентября 2022 года в Кремлевском дворце прошла церемония подписания договоров о вхождении в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой Народных Республик. «Люди на референдумах сделали однозначный выбор», — заявил тогда Владимир Путин, президент РФ.
Ранее Путин внес в Госдуму проект закона, который установит в России 30 сентября День воссоединения новых регионов.