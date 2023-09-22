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    Житель Ленобласти стрелял по бутылке, а попал себе в голову

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    13 комментариев

    22-летний житель Гатчинского района Ленобласти пострадал во время стрельбы по бутылкам. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 сентября.

    Молодой человек обратился в межрайонную больницу накануне днем. У пациента диагностировали инородное тело в голове. Им оказалась пулька от пневматического оружия. Пострадавший объяснил, что на своем участке в поселке Высокоключевой он стрелял из пистолета по бутылке шампанского. Одна из пуль отскочила и угодила стрелку прямо в голову.

    После оказания медицинской помощи пациент в удовлетворительном состоянии был отпущен домой.

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    Комментарии 13

    Гость22 Сен 2023 в 10:13
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