Житель Ленобласти стрелял по бутылке, а попал себе в голову

22-летний житель Гатчинского района Ленобласти пострадал во время стрельбы по бутылкам. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 сентября.



Молодой человек обратился в межрайонную больницу накануне днем. У пациента диагностировали инородное тело в голове. Им оказалась пулька от пневматического оружия. Пострадавший объяснил, что на своем участке в поселке Высокоключевой он стрелял из пистолета по бутылке шампанского. Одна из пуль отскочила и угодила стрелку прямо в голову.



После оказания медицинской помощи пациент в удовлетворительном состоянии был отпущен домой.

