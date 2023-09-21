«Не брат ты мне». После жалобы петербуржца на месте съемок фильма «Брат» закрасили изображение Бодрова

Коммунальщики закрасили мурал с изображением Сергея Бодрова у входа в магазин «Рок-остров» в день годовщины гибели российского актера. Граффити помешало жильцу дома по адресу: Кирочная ул., 8, лит. А, — он два раза за год жаловался на рисунок на портале «Наш Санкт-Петербург». Как сообщил гендиректор магазина Сергей Рюмин, два года назад часть помещения арендовала художественная галерея. «Они, зная о том, что все интересуются этим магазином, сделали у входа очень качественное граффити. Портрет главного героя. Люди со всей страны стали приезжать, рядом с ним фотографироваться», — рассказал «Фонтанке» Сергей Рюмин.

По словам Евгении, неравнодушной посетительницы магазина, портрет киногероя у входа в магазин «Рок-остров» два года назад написал художник-урбанист Олег Лукьянов. Таким образом он увековечил память об актере на стене культового места, где снимались некоторые сцены фильма «Брат» и которое стало центром притяжения туристов.

Фото: читательница «Фонтанки» Евгения Поделиться Поделиться





Однако восторг от граффити не разделял мужчина, проживающий в доме, где расположен магазин. По данным портала «Наш Санкт-Петербург», мужчина пожаловался на граффити еще 13 февраля 2023 года. В администрации Центрального района мужчине ответили, что удалить рисунок можно будет только в период теплой погоды, с 15 апреля по 15 октября при температуре +8–10 градусов Цельсия. Работы по устранению замечания пообещали выполнить в срок не позднее 31 июля 2023 года. Так и вышло. По словам директора «Рок-острова», коммунальные службы попытались сохранить граффити — натянули пленку и зашпаклевали рисунок.

Такой результат не устроил жильца. Он назвал эту работу «актом вандализма». «Фасад дома измазан краской вперемешку со шпаклевкой и заколочен плёнкой. Необходимо привести в надлежащее состояние», — говорится в обращении от 2 августа 2023 года. 20 сентября стену возле магазина закрасили серой краской. Так совпало, что в этот день 21 год назад погиб Сергей Бодров.

Фото: читательница «Фонтанки» Евгения Поделиться Поделиться





«Фонтанка» обратилась за комментарием в управляющую компанию. На момент публикации ответ не поступил.

