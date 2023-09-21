Трассу «Скандинавия» четырежды за день полностью перекроют под Лейпясуо

Движение по федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области вновь перекроют несколько раз за день. Там продолжаются работы по переустройству линий электропередачи.

В пятницу, 22 сентября, в 8:00, 10:00, 12:00 и 13:30 будет полностью перекрыто движение на 115-м километре автодороги «Скандинавия», сообщает 21 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Дорогу будут останавливать не более чем на полчаса. Аналогичные перекрытия вводили на этом участке сегодня.