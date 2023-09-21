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    Трассу «Скандинавия» четырежды за день полностью перекроют под Лейпясуо

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Движение по федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области вновь перекроют несколько раз за день. Там продолжаются работы по переустройству линий электропередачи.

    В пятницу, 22 сентября, в 8:00, 10:00, 12:00 и 13:30 будет полностью перекрыто движение на 115-м километре автодороги «Скандинавия», сообщает 21 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Дорогу будут останавливать не более чем на полчаса. Аналогичные перекрытия вводили на этом участке сегодня.

    Работы на сетях ведутся в рамках реконструкции трассы «Скандинавия» на участке с 100-го по 134-й километр. Выполняет ее АО «ВАД».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Ленинградская областьПерекрытия движенияТрасса А-181 Скандинавия
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