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    Трассу «Скандинавия» в Ленобласти полностью перекроют три раза за день

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Работы на электросетях трижды за день остановят движение на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов.

    В период с 9:30 до 16:00 21 сентября на 115-м километре автодороги А-181 «Скандинавия» три раза будут полностью перекрывать движение транспорта, сообщает 20 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Продолжительность каждого перекрытия составит не более 30 минут.

    На участке будут переустраивать линии электропередачи. Работы проведут в рамках реконструкции участков «Скандинавии» с 100-го по 134-й км, которой занимается АО ВАД.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Ленинградская областьТрасса А-181 СкандинавияПерекрытия движения
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