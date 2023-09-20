Трассу «Скандинавия» в Ленобласти полностью перекроют три раза за день

Работы на электросетях трижды за день остановят движение на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов.



В период с 9:30 до 16:00 21 сентября на 115-м километре автодороги А-181 «Скандинавия» три раза будут полностью перекрывать движение транспорта, сообщает 20 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Продолжительность каждого перекрытия составит не более 30 минут.