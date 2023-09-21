До 6 секунд. В Петербурге рассказали, какую экономию для автомобилистов дает платная парковка

Глава Центра транспортного планирования Петербурга Рубен Тертерян в интервью «Фонтанке» рассказал об эффекте от платной парковки. По его словам, небольшое ускорение для одного человека означает сильную разгрузку для всей дорожной системы.



«Кому-то хотелось бы превышения средних показателей на 15%, но я всегда со скепсисом на такое смотрел. Люди не очень понимают, что такое эти проценты. У нас, по сути, каждый человек, который движется по центру города, после введения платной парковки стал экономить на километр пути от 2 до 6 секунд. Казалось бы, пустяки. Но средняя протяженность поездки здесь — 4 км, да и двигаются здесь ежесуточно более 450 тысяч машин, перевозится более 500 тысяч человек. Если все это помножить, получается очень хороший эффект», — объяснил Тертерян.

