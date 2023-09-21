До 6 секунд. В Петербурге рассказали, какую экономию для автомобилистов дает платная парковка

Глава Центра транспортного планирования Петербурга Рубен Тертерян в интервью «Фонтанке» рассказал об эффекте от платной парковки. По его словам, небольшое ускорение для одного человека означает сильную разгрузку для всей дорожной системы.
«Кому-то хотелось бы превышения средних показателей на 15%, но я всегда со скепсисом на такое смотрел. Люди не очень понимают, что такое эти проценты. У нас, по сути, каждый человек, который движется по центру города, после введения платной парковки стал экономить на километр пути от 2 до 6 секунд. Казалось бы, пустяки. Но средняя протяженность поездки здесь — 4 км, да и двигаются здесь ежесуточно более 450 тысяч машин, перевозится более 500 тысяч человек. Если все это помножить, получается очень хороший эффект», — объяснил Тертерян.
По его словам, от пробок избавиться невозможно, когда на дороги выезжает больше машин, чем они могу пропустить. Но можно сократить протяженность заторов. Как подчеркнул Тертерян, основной положительный эффект от введения зоны платной парковки приходится на межпиковый период в течение дня, а по замерам начала этого года, переток пассажиропотока с автомобилей на общественный транспорт сократил число поездок на машине в центр на 5–8%.
21 сентября комитет по транспорту отчитался об эффекте от платной парковки по итогам августа. По данным чиновников, средняя скорость движения на магистральных дорогах и дорогах общего пользования в зоне платной парковки по рабочим дням с 08:00 до 20:00 выросла более чем на 4% в сравнении с августом 2022-го. Показатель перегруженности дорог сократился на 16,6–17,3%.
Ранее противники введения платной зоны раскритиковали подобные отчеты комитета, подчеркивая, что средние величины и формула их расчета не отображают реального положения дел. Подробнее об этом читайте в интервью Рубена Тертеряна «Фонтанке».