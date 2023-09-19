Платная парковка: зачем было всё портить?

Этот текст является ответом на колонку Германа Мойжеса о пользе платных парковок в центре Петербурга, опубликованную на «Фонтанке» 1 сентября.

Подумать только, что читаешь о себе в главном городском СМИ: что в крупнейшей группе противников платной парковки идут «публичные оскорбления, клевета, унизительное обсуждение личной жизни и семейных фотографий»; что «зафиксированы случаи вандализма в отношении парковочных автоматов», а «пишут и делают это отдельные «лидеры» движения и хулиганы». То есть мы, что ли?

Нас, инициативных граждан, — 2286 человек в группе Адмиралтейского района. Ещё 2134 — в группе Василеостровского и 604 — Петроградского. До ноября 2022 года мы не были знакомы и даже не подозревали о существовании друг друга. Мы жили спокойной мирной жизнью, пока наш уютный мир не рухнул.



В один ужасный день оказалось, что у дома просто некуда поставить машину. Там, где люди без всяких проблем парковались, ночью повесили знаки «Остановка запрещена». И так же произошло на всех соседних улицах. Какие-то места остались, но их стало меньше в два-три раза. Огромные пространства под окнами жилых домов отвели под отстой туристических автобусов, которых здесь никогда не было, как не было и туристических объектов. На многих улицах вдруг изменили направление движения, сделали улицы односторонними: вместо короткого маршрута по тихим переулкам теперь стало нужно делать огромные круги, выезжая на забитые магистрали.



Бросились искать информацию. Узнали, что в районе вводят платные парковки, а люди в полном неведении. Чтобы как-то объединиться, создали группу. Стали читать, узнавать. Выяснилось, что нас ждет с 1 ноября (именно тогда в 2022 году в зону платной парковки вошел Адмиралтейский район).

Оказалось, поставить машину стоит 100 рублей в час. Можно 1800 в год, но нужно куда-то пойти и собрать кучу документов. Процедура забюрократизирована донельзя: требуется нотариальное согласие всех собственников, даже тех, кто давно живет за границей. Заявление будут рассматривать месяц, если какой-то бумажки не хватит, придёт отказ. А времени уже нет!



Оказалось, с 1 ноября ни в школу, ни в поликлинику бесплатно уже не съездить. Даже если купить «льготную» парковку за 1800 в год, она действует только в границах муниципального образования, которых толком никто не знает. Шаг влево, шаг вправо — штраф 3000 рублей.

Оказалось, что куда-то теперь невозможно подъехать, чтобы остановиться даже на пару минут. Целые улицы закрыли для остановки, и, например, мебель нужно тащить целый квартал, иначе придет тот же самый штраф.

«Гнев, торг, принятие». У нас даже гнева не было. Шок, а потом недоумение. Зачем было всё портить? Зачем делать «ни себе, ни людям»? Ведь даже если цель — собрать в бюджет деньги, то зачем уничтожать парковочные места, когда они могли бы приносить доход городу?



Мы создали резонанс. Писали и звонили чиновникам, депутатам, в газеты, на телевидение. И вот в декабре нас услышали и устроили «встречи с населением». Сказать, что эти встречи были «разговором слепого с глухим» — это ничего не сказать. На вопрос, почему поставили знак у такого-то дома, в чем необходимость — отвечали, что все знаки соответствуют ГОСТам, то есть у них какая надо ширина и высота. На вопрос, зачем целый район, где не было проблем с парковкой, делать платным, отвечали, что иначе там будут бесплатно парковаться, а это будет нежелательный прецедент. На вопрос, в чём цель платной парковки, отвечали, что её цель — не дать припарковаться всем желающим.



Но люди кричали и требовали. И в конце декабря показалось, что власти готовы договариваться. Парковку жителя, которая за 1800 рублей, расширили с муниципального образования до границ района. Пообещали разобраться с несколькими особенно проблемными местами (ни одно обещание не выполнено).

А тем временем в группе самозародился коллективный разум. Нашлись юристы, инженеры, градостроители. Мы разобрались в теме и поняли, что официальные сообщения об успехах — либо просто неправда, либо некорректная обработка данных.



Сказали, что число ДТП снизилось на 25%, а экстренные службы стали прибывать быстрее в два раза. Стали копать — оказалось, что число ДТП снижалось по всему городу до введения платной парковки, а там, где её сделали, аварийность стала расти, а в остальном городе — продолжала снижаться («Фонтанка» писала об этом исследовании: снижение аварийности видно в сравнении с доковидным 2019-м годом, но если сопоставлять с пандемийным 2021-м, ДТП, судя по статистике ГИБДД, стало действительно больше. — Прим. авт.) А что касается экстренных служб, то ещё вопрос, стали ли они прибывать быстрее, потому что теперь им не въехать в запаркованные дворы.

Затем комтранс представил другие сведения, на первый взгляд, более правдоподобные: что средняя скорость движения выросла на 3%. Мы запросили первичные данные. Не поверите! Они измеряют скорость в каком-нибудь тихом переулке и скорость на длинном шестиполосном проспекте, складывают одно с другим и получают «среднее»! Не учитывается ни длина, ни ширина, ни загруженность улиц, а многие улицы почему-то не учитываются вообще. То есть если машина проехала Кокушкин переулок на 5% быстрее, а Лиговский проспект на 2% медленнее, то «среднее» по этой формуле будет 3%! Не говоря уже о том, что маршруты движения удлинились более чем на 3%, чего стоит огромный крюк, который устроили на Петроградской при съезде с моста Бетанкура. При этом подано всё солидно, дескать, скорость определена с помощью GPS-треков. Если это и правда, то какой смысл в высоких технологиях при сборе исходных данных, если их анализ сделан с ошибками уровня нерадивого первокурсника?



Нам очевидно, что заявленная цель платной парковки не была достигнута: парковаться легче не стало, пробки не уменьшились. Весь этот проект видится иррациональным и немотивированным. И статья Германа Мойжеса тому пример. Казалось бы, какая разница ему, убежденному велосипедисту, платно стоят на обочинах автомобили или бесплатно? Но нет, он яро требует, чтобы уменьшили зону дешевой парковки для жителей до границ муниципального образования, чтобы за каждую поездку в школу, в поликлинику, в магазин за пределами своего гетто простые люди платили, платили и платили. Чем объяснить это?



Гадать можно долго. Просто констатируем, что непонятны нам их мотивы. А наши мотивы, наоборот, просты и понятны. Мы просто хотим спокойно парковаться у дома.



Алексей Каменский, активист, создатель группы «Парковки в Адмиралтейском районе»