Год мобилизации: что сегодня об этом говорят депутаты Госдумы

Ровно год назад президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации из-за продолжающейся спецоперации на Украине. Несмотря на то, что указа об окончании мобилизации не было, 31 октября президент Путин сообщил, что она окончена, мобилизованы более 300 тысяч человек. Что по этому поводу думают сегодня бывшие военачальники, ныне депутаты Госдумы — в подборке «Фонтанки».
«Мне говорят: "Давайте, мобилизацию проведем!". Да, давайте — вон, на бирже труда все стоят, кто безработные — ради бога, за власть советов», —
заявил депутат Андрей Гурулев в эфире программы «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым.
21 сентября в коридорах Государственной Думы был задан вопрос и главе думского комитета по обороне Андрею Картаполову. По его словам, сейчас все идет своим чередом. После частичной мобилизации власти устранили практически все недостатки, которые были выявлены в ходе кампании.
«Идёт активная работа для того, чтобы наша система мобилизационного развёртывания была самой передовой в мире», —
заявил Андрей Картаполов telegram-каналу «Вы слушали маяк».
Ранее Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне покинут зону боевых действий только после окончания специальной военной операции на Украине, и никакой ротации при этом не предусмотрено. В начале августа депутат уверял, что «никакой новой мобилизацией в России и не пахнет».
Напомним, что о завершении набора в рамках частичной мобилизации заявил президент РФ Владимир Путин в конце октября прошлого года. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему о выполнении задания по призыву 300 тысяч человек, находящихся в запасе. Дополнительных заданий, по его словам, не планируется.